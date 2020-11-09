保護傘餐廳遭潑穢物４嫌起訴　台北檢：中國金主幕後操縱

保護傘餐廳遭潑糞案，潑糞的莫姓男子坦承收錢辦事並 供出共犯李男等3人。警方拘提3人後18日下午移送北檢 由檢察官複訊；李男的江姓表哥下車時... 保護傘餐廳遭潑糞案，潑糞的莫姓男子坦承收錢辦事並 供出共犯李男等3人。警方拘提3人後18日下午移送北檢 由檢察官複訊；李男的江姓表哥下車時，親屬趁機遞上 帽子減少露臉。 中央社記者劉世怡攝 109年10月18日 (來源 中央社)

台北地檢署偵辦保護傘餐廳遭潑穢物案，查到1名中國金主企圖讓保護傘餐廳無法正常營業，透過中間人指使4嫌前往潑穢物。北檢今天起訴4嫌，並指揮警方持續追查中國金主身分。

「保護傘餐廳」由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，10月16日中午遭人潑灑穢物，台北市警方17日凌晨逮捕涉案25歲男子莫凡，隨後循線逮捕李昭慶、李昭信（26歲、24歲）及25歲的江啟榮到案。檢方先後將4人聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，一名真實身分不詳的中國金主企圖讓保護傘餐廳無法正常營業，指使當時在中國的台籍陳姓男子，要在台灣尋找可到餐廳生事的人，陳男今年9月間以微信聯繫李昭信，要李到保護傘餐廳勘查地形，並匯款新台幣3萬元到李的帳戶。

李昭信兩度委託他人或親自到保護傘餐廳勘查，10月15日晚間再指示莫凡到餐廳用餐及拍照後，李姓兄弟、江啟榮、莫凡當晚在蘆洲磋商犯罪細節到翌日凌晨，李姓兄弟並騎機車到三重某疏洪道附近撿拾雞毛、雞骨、雞內臟、排泄物等穢物交給莫凡。

10月16日中午，李姓兄弟與江男搭乘友人的汽車到保護傘餐廳，1人在餐廳外把風並持手機錄影，另2人佯裝顧客進入餐廳用餐，由江男持手機攝錄犯罪過程。

莫男於中午12時9分抵達餐廳後，將穢物朝廚房方向潑灑，導致周姓店長眼睛受傷，餐廳內碗盤、餐具、爐具、食材等均被污染而不堪使用，也讓保護傘餐廳無法繼續營業。

4人犯後逃逸，並將拍攝的犯案影片傳送給人在中國的陳男觀看。陳男隨後透過戚姓友人以現金存款3萬元到李昭信的帳戶，李昭信隨後交付1萬5000元報酬給莫凡。

北檢偵辦後，認定4人涉嫌強制、毀損、強暴侮辱、傷害罪嫌，今天將他們提起公訴。

檢察官指出，保護傘餐廳是香港反送中運動參與者在台開設、藉由庇護香港民主運動人士，具有特殊政治意義，台灣作為華人世界民主港灣，諸多境外民主人士均心嚮往之，願意來台尋求庇佑，此等民主法治、開放多元的樣貌，也是我國立國精神及核心價值所在。

檢察官表示，被告4人收到中國金主唆使，以此等不堪暴行，對於來台尋求庇護的香港人造成傷害，已嚴重戕害我國的民主法治精神，也讓在台民主人士人心惶惶，但審酌4人年紀尚輕，偵查中坦承犯行，深表悔意，查無證據顯示4人有特定政治意識形態或幫派背景，請法官量處適當之刑。

對於幕後中國金主的真實身分及陳姓男子的涉案程度，北檢表示將指揮警方持續追查。