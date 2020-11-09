入秋猛烈襲擊 新冠肺炎全球確診破5千萬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）動盪的2020年，新冠肺炎（COVID-19）仍無消退之勢。根據《路透》統計，全球確診病例於8日越過5千萬大關，過去一個月通報案例就佔了其中四分之一。

疫情從年初爆發至今，10月是最嚴重的月份，美國成為首個單日確診數破十萬的國家，歐洲也不遑多讓。根據過去七天平均值，全球單日確診數逾54萬。因武漢肺炎亡故的人數，也已破125萬人。

病毒近來肆虐之猛暴令人心驚，確診數在32天內從3千萬激增至4千萬，接下來更只花21天就飆到5千萬。

以區域論，歐洲目前約1,200萬例，超越拉丁美洲，成為全球重災區。每三天就新增一百萬例，佔全球五成。歐洲死亡人數則占全球24%。這波疫情來得又急又兇，歐洲醫療體系再現壓力，德國、法國與英國等地不得不再祭出封鎖令。

美國病例約佔全球20%，過去七天來單日連連破十萬。總統大選相關活動更加速疫情傳播，川普造勢場子常未遵照社交距離與戴口罩措施。史丹佛大學研究指，川普競選活動至少釀成3萬新增確診、逾700死亡案例。目前全國確診已破996萬。

亞洲方面，印度病例全球第二高，但9月開始逐漸趨緩。根據霍普金斯大學統計，截至9日，印度確診數已破8,500萬。

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