台灣田中馬開跑 世界鐵人冠軍伊登錄製影片遠端送祝福

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）2020彰化台灣米倉田中馬拉松於8日上午在彰化縣立景崧文化教育園區盛大起跑，現場湧入超過 1萬6,000 名跑者參與盛會，去年參與田中馬領跑的世界鐵人冠軍伊登（Gustav Iden），也貼心地錄製一段影片，為活動獻上祝福。

彰化縣長王惠美表示，田中馬拉松今年已邁入第9屆，參加選手超過1萬6千多人來到田中地區，全馬組有2千多人、半馬組有6千多人、健跑組有7千多人參與，特別是全馬組最高年紀有76歲、最年輕的是16歲，可看出路跑已顯然是全民運動。

田中馬的路跑路線跨越鄉鎮，包括美麗且曾得獎的高鐵彰化站，接著沿著八堡圳到田中綠色廊道、田中休閒廊道，再進入社頭鄉的織襪園區，充分展現在地的好山好水。這是一場非常有人情味的路跑，沿路會看到非常多的鄉親拿出自家的鍋碗瓢盆並展現才藝當啦啦隊為選手加油。

今年比較特殊的是有一對新人因為參加田中高鐵站運動熱區跑步訓練班而認識，熱愛跑步的他們，因彰化馬拉松結緣、認識進而交往結婚，雖然時間沒有很長，才短短一年多，因為運動有了共同嗜好，也在此為熱愛跑步的他們證婚。

田中馬拉松是全台灣最有溫度、最有人情味的賽事，去年參與田中馬領跑的世界鐵人冠軍伊登（Gustav Iden），也貼心地錄製一段影片，為活動獻上祝福。