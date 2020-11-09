〈時評〉建立台灣精實國防力量 軍事採購要嚴謹

中國積極擴張軍力，大規模軍演不斷，海空軍繞台，威脅安全。台灣必須向美國採購軍備自衞，但是應審慎評估作戰需求，建立公開透明監督機制，嚴禁收取不法佣金回扣，或購買無用軍備，浪費公帑。

台灣自去年至今，共計向美國八次採購軍備，重要品項包括F-16V型戰機66架及75具發動機、18枚MK48魚雷、海馬斯多管火箭系統、魚叉海岸防禦系統、4架MQ-98、M1A2T艾布蘭主力戰車、AGM84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）等，合計163.053億美元，約合4891.59億元新台幣，平均1年達2445.795億元。如以今年中華民國中央政府總預算2.1兆元計算，佔比11.647%，對台灣而言，當然是深重負擔。

站在保衞國家安全立場，當用則用，不當用則必須節省，尤其值此兩岸關係緊張時刻，三軍需要之各項軍事支出，必然增加，政府在軍備採購上，尤須審慎，務必將經費花在刀口上，確實符合國防所需。

根據美國知名軍事網站（全球火力）公佈2020年全球軍力排行榜，美國、俄羅斯、中國、印度、日本分居前5，南韓第6，台灣在138個國家中，排名第26，竟然還輸給越南、泰國、波蘭、北韓、巴基斯坦，名次從2015年第15名，快速下滑，比去年再跌4名。台灣軍力下降，應值檢討，問題發生在那裡？需力求改進。

無可諱言，過去軍備採購，流言蜚語不斷，例如向美國採購兩艘佩里級護衞艦、AAV-7兩棲突擊車、陸用方陣快炮、刺針飛彈，都曾遭到質疑價昂不符實用又老舊，採購作業評估，不夠嚴謹。

最近軍方提出的軍購品項，多到是否符合台灣防衞所需，備受質疑，軍方軍購清單包括無人機、自走炮、反潛直升機、防空飛彈升級、主力戰車、兩棲突擊車、肩射防空飛彈、重型魚雷、多管火箭、F-16V戰機、反坦克飛彈⋯，樣樣都想要，清單開出，未必都符合防衞作戰需要，而且後勤支援及人員訓練都是大問題。畢竟台灣只是海島防衛，不需要軍事整備到大國武力，或陷於軍備競賽惡性循環。

國際軍火市場向來是暴利、複雜、黑暗，一枚刺針飛彈可以賣12萬美元，也可以賣到80萬美元，性能卻一樣。大部分傳統武器軍購並不困難，價格也不昂貴，除了高性能戰機、軍艦、導彈或特殊研發困難武器系統之外，軍方採購應以阻隔敵人於境外之武器為優先，例如戰機、導彈或潛艇、軍艦等。行有餘力，再逐步汰換本島防衛作戰所需武器裝備，如戰車、反坦克飛彈等，畢竟台灣並不需要裝備成軍事強國，或進行軍備競賽，那樣會拖垮經濟及國家財政。

至於軍事採購流程，政府要嚴格防止過去拉法葉艦及幻像戰機弊案再發生，造成國家損失，及國際形象敗壞。目前美國聯邦法令原則上禁止軍火採購支付佣金回扣，但是對台灣及少數國家竟然例外，目的是作為促進軍火外銷補貼，卻意外變相鼓勵台灣政客及軍購人員貪污腐化，極不可取。台美軍售一般分為軍售、商售兩種，軍售是台灣軍購清單經核定後，透過美國國防部採購，加計合理作業費用，商售是核定後，由台灣自行向軍火商採購軍品，花樣就很多了。

政府有必要向美方交涉，將台灣軍購收佣或回扣，視同重大弊端，嚴格禁止，以確保軍購質、量均符合國防需求，維護政風，並保護台灣安全。

強化國防力量，保衞台灣，是全台人民共識，但是如何建立審慎的軍備評估、採購、監督機制，避免浪費或舞弊，進而建立精實、高素質之軍隊，才能發揮國軍最大戰力。