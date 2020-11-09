氣喘吸藥緩解就沒事了？ 醫：沒喘時這樣控制可減少發作 氣喘吸藥緩解就沒事了？ 醫：沒喘時這樣控制可減少發作

【健康醫療網／記者田柏升報導】新光醫院辦氣喘講座 推廣氣喘治療正確觀念

氣喘還是只單用急救吸入劑緩解嗎？其實沒有症狀時，更該使用含有抗發炎的吸入型類固醇藥物治療，較嚴重要搭配「長效型支氣管擴張劑」作為保養藥物。日前新光醫院舉辦了小兒暨成人氣喘疾病衛教講座，帶給民眾最新的氣喘治療資訊。

新光醫院胸腔內科高尚志副院長指出，過去對於氣喘的觀念都只是用緩解藥物，也就是急救吸入劑，讓氣管肌肉舒張得到緩解，但是這樣的藥物使用久了以後，呼吸道接受器會慢慢失去作用，所以目前最新的觀念就是除了急救緩解藥物外，還要再加上吸入型類固醇的藥物幫助氣喘控制。

患者對吸入劑有依賴現象 年用逾12支增死亡率

誘發氣喘的因子包括塵蟎、毛屑、花粉等過敏源；或是氣候變化、呼吸道感染、劇烈運動等非過敏源刺激導致。據台灣胸腔暨重症加護醫學一項針對400位氣喘患者的調查發現，8成患者對急救吸入劑有中高度依賴，其中三分之一患者每週甚至需要使用3次以上。

新光醫院胸腔內科林嘉謨主任說明，急救吸入劑能讓患者覺得症狀已經改善，但往往會忽略氣管還是持續在發炎。全球氣喘倡議組織（GINA）2019年氣喘最新治療指引指出，如果吸急救吸入劑每年超過3支以上，會增加氣喘疾病惡化的機率；如果1年使用超過12支以上甚至會增加死亡率。

氣喘別忽略抗發炎 吸入性類固醇有幫助

氣喘治療以吸入性藥物為主，尤其是「吸入性類固醇」搭配「長效型支氣管擴張劑」，來對抗發炎，避免呼吸道上皮細胞繼續受到傷害，是對氣喘病最根本的治療。

高尚志副院長指出，即使沒有症狀也要規律用藥，「吸入性類固醇」搭配「長效型氣管擴張劑」除了能放鬆氣管肌肉、緩解症狀外，發炎也能慢慢退去，同時解決呼吸道的狹窄問題，有助於降低急性發作的頻率。

林嘉謨主任補充，民眾往往擔心類固醇代表著大量的副作用，其實吸入性類固醇僅有口服類固醇十分之一的劑量，在如此低用量的狀態下，造成系統性、全身性副作用的機率較低。

透過這場氣喘衛教講座，醫師們希望氣喘病患能夠及早且規律使用保養型藥物，打破對於類固醇用於氣喘治療會帶來很大全身性副作用的刻板印象，帶給患者控制病情的正確觀念，才能與氣喘和平共處。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48025/

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