台灣秋冬新玩法！新北市溫泉節精選健行泡湯聚落

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導)天冷了想泡湯嗎？2020新北市溫泉節嚴選新北四大健行溫泉聚落、騎單車、走步道、結合年底熱門的新北歡樂耶誕城、加碼再抽送千份價值超過千元的溫泉包。

登山愛好者最推！嚴選新北四大健行溫泉聚落



魚路古道(圖/新北市溫泉節)

新北「四大健行溫泉聚落」精選媲美國外著名景點，不用出國也能拍出異國美照「偽出國」。例如神似德國巴登溫泉勝地的「烏來內洞森林步道」、彷彿置身在美國加州紅木國家公園的「三峽滿月圓森林步道」、賞芒美拍最佳景點的「金山萬里魚路古道」及「貢寮草嶺古道」，適合親子同遊吸收芬多精。

青春山海線絕美單車路線 騎車賞海景FUN開玩湯！



(圖/新北市溫泉節)

民眾也可以選擇單車遊玩新北，換個速度享受身邊的每一道風光美景，自由自在地穿梭在山林田間，隨著網路紅人帶路，極東點燈塔(三貂角燈塔)至極北點燈塔(富貴角燈塔)的單車旅行，來趟「新北雙塔」之旅，再來體驗貢寮的海底溫泉。

來新北泡湯拿好禮 千份溫泉包免費抽



(圖/新北市溫泉節)

延續10月份安心旅遊熱潮，11月開始新北市加碼再送出1000份價值超過千元的溫泉包，包含500元的溫泉抵用券、100元的新北振興券、茶籽堂盥洗組等，即日起至11日「2020新北市溫泉節活動網頁」登錄完成，就有機會「免費」獲得！

為了回饋全國湯友，新北市邀請本市熱門溫泉業者即日起至11日止，旅展優惠價線上繼續賣！合作店家包含大板根溫泉森林酒店、福容大飯店 福隆、陽明山天籟渡假酒店、璞石麗緻溫泉會館、白宮行館、金湧泉SPA溫泉會館、舊金山總督溫泉、白水世界民宿等，更多活動優惠資訊可至2020新北市溫泉節活動網頁查詢。