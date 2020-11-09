鮭魚是無辜的？ 中國天津二度爆發武漢肺炎疫情 、官方稱：在冷凍豬腳上驗出病毒

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國天津市爆發武漢肺炎疫情，本地新增1名確診病例，為當地的貨物裝卸工人，無病例接觸史。當地衛生健康部門宣佈進入戰時狀態，並表示本次疫情的傳播來源，為一批來自境外冷凍豬肉。

綜合中媒報導，11月7日天津本地新增1例新型冠狀病毒確診個案，為天津海聯冷凍食品有限公司的裝卸工人，在發病前14天，有進口冷凍食品接觸史，無外出史、無疑似病例和確診病例接觸史，也沒有接觸呼吸道症狀患者。

官方表示，7日曾接到山東省德州市德城區通報，稱德城區一家水產店由德國不萊梅港進口的冷凍前豬肘（豬腳），其外包裝的新冠肺炎核酸檢測呈陽性。

該批冷凍豬腳10月19日運抵並卸載於太平洋碼頭公司，無任何人員接觸，11月5日該批貨物運抵山東德州。

《中央社》報導，疾控部門在調查後表示，濱海新區中，新天津生態城的海聯冷凍庫，其中一扇庫門在核酸檢測中呈現陽性，導致裝卸工人遭到感染，目前已經進行隔離治療。

武漢肺炎疫情在中國數地接連二次爆發以來，當地官方絞盡腦汁尋找「被甩鍋」對象。

中國北京市政府6月14日公佈36例新型冠狀病毒肺炎（Covid-19，武漢肺炎）確診個案，均與北京豐台區的新發地批發市場有關。

官方宣稱在砧板上的鮭魚檢測到新型冠狀病毒肺炎，讓許多店家緊急下架店內鮭魚，更有求生慾極高的餐廳發佈聲明說，店內賣的的「進口鮭魚」其實只是「淡水魚虹鱒」。