【名存實亡】英媒爆料: 川普一離開白宮　美國第一夫人立刻離婚

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(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國總統川普輸了選舉，即將離開白宮。現在又有媒體報導，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也打算要離開他，結束15年的婚姻。

川普(中) 與梅蘭妮亞(右) 這對夫妻15年的婚姻, 早已名存實亡。圖為今年8月27日檔案照。(美聯社)

川普的白宮前幕僚奧瑪羅莎（Omarosa Manigault Newman）稱，這對夫妻15年的婚姻早已名存實亡，梅蘭妮亞時時刻刻都在倒數，希望川普趕快卸任以便離婚。因為她擔心在川普執政期間提出離婚，會招來川普的報復與羞辱。

英國《每日郵報》引述她的好友說，梅蘭妮亞在2016年川普當選總統後爆哭，因為梅蘭妮亞完全沒料到川普會當選。

川普當選後，梅蘭妮亞拖了5個月才從紐約搬去華盛頓，據稱是要等小兒子拜倫（Barron Trump）學業告一段落。不過這位閨蜜史蒂芬妮 (Stephanie Wolkoff) 透露，梅蘭妮亞當時已經在跟川普協商離婚，以便讓拜倫能公平地拿到他應得的那份財產。

史蒂芬妮表示，川普和梅蘭妮亞的結合，完全是一段政治婚姻，兩人在白宮也是分房睡。

即便如此，50歲的梅蘭妮亞與74歲的川普對外都宣稱他倆關係很好，甚至從未吵過架。

報導也提及，川普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）曾簽訂婚前協議，要求對方不能出版批評川普的書籍，受訪時也不能有任何類似爆料，一位律師Christina Previte認為梅蘭妮亞可能也簽了同樣的保密協議。

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