〈財經主筆室〉搶疫後網購經濟　台灣電商前進東協該加快腳步

亞洲每年一次最大購物節「雙11」本週上檔，受新冠肺炎疫情影響，消費者購物習慣大改變，網路平台購物業績大夯，電商自不會放過這一年一度最狂購物節到來，業界普遍預估今年各電商將創下更驚人紀錄，台灣電商當然也力拼雙11百億商機，只不過，後疫情時代來臨，台灣本土電商似乎不該只著重在台灣市場，該放眼國際市場商機才對！

今年疫情爆發各國紛採鎖國政策，瞬間讓全球旅行幾乎停滯，民眾足不出乎讓網購不斷加溫，就以台灣本土電商富邦媒與網家為例，今年前3季營收與去年相較分別成長三成與一成三，雙11檔次也準備海撈一票，momo已喊出今年雙11將挑戰比去年成長5成的業績，可望創造出30億元亮眼成績。

為衝刺今年雙11業績，各電商花招百出吸客，電商龍頭的蝦皮購物今年破天荒與建商合推購屋專案，祭出11元起標千萬小豪宅，以高單價商品向momo及PChome兩大對手宣戰；momo則除了6,000件商品下殺1折外，還將送出11部每台近9萬元電動機車；PChome則主打500萬種商品1.1折外，滿額1,111元還可抽網家股票等值現金。

據統計，台灣目前十大網路購物電商平台排名前3名者，依序為Shopee蝦皮購物、PChome網路家庭及momo購物平台，若依今年4月合併平台流量統計來看，蝦皮購物月訪客數達5,236萬次、PChme訪客數為3,244萬次、MOMO訪客數為3,117萬次，排名前6的露天拍賣、Yahoo奇摩、博客來等都還有千萬次以上訪客數，排名7~10名的台灣樂天、生活市集、松果購物及東森等訪客數則都未達千萬次以上。

台灣去年雙11購物節雖有百億台幣商機，但卻無法與中國雙11購物節規模相比，單單阿里巴巴的天貓雙11購物節，一家電商去年一天成交金額就達人民幣2,684億元(約新台幣1.16兆元)，台灣與中國人口數量不同當然無法做比較，但台灣本土電商的營運策略是不是也該好好檢討一番？蝦皮購物2015年才進軍台灣市場，但短短幾年就已成為台灣電商龍頭，反觀1998年設立的本土電商網路家庭及2004年設立的富邦媒，目前電商規模雖名列第2、3名，但平台流量的月訪客數竟然落後蝦皮有高達2,000萬人次的差距。

台灣本土電商如今還在為業績拼博之際，中國電商界早已放眼全球網路購物市場，因跨境電商將是未來的主流。據統計，2019年東南亞電商市場規模為380億美元，預估到2025年，這個地區電商市場規模將達到1,530億美元，而2020年東南亞地區的網購人數可望達到3.1億，已比去年翻一番了，而中國電商這幾年在東南亞市場著墨很深，阿里巴巴從支付到物流遍佈整個東南亞，包括百度、騰訊等也不甘示弱，這幾年也紛紛轉戰東南亞進行布局。

反觀台灣本土電商，總算在今年9月底，網路家庭集團宣布發表一站式東南亞跨境電商服務，著眼跨境商機發酵，看好東南亞市場網路人口規模和電商經濟強勁的成長力道，旗下PChomeSEA 將攜手東南亞5國在地領導電商平台，除了網路家庭集團旗下自營的泰國 PChomeThai，還包含越南 Tiki、新加坡 Qoo10、印尼 Blibli、馬來西亞 Youbeli 等網站，帶領台灣商家一次搶進東南亞5國市場。

晚做總比不做來得好！蔡政府執以來就積極推動新南向政策，台灣本土電商為何到了今年才跟上腳步前去設點呢？外界預估從2020到2023的這3年間，全球電子商務會再進一步的成長56%，總市值將會超過六兆美金，後疫情時代的來臨，電子商務勢必將成為全球經濟復蘇的一大助力引擎，誰能在後疫情時代未來世界裡掌握先機，各國都面臨考驗。