川普支持者拿著其立牌（圖／美聯社） 川普支持者拿著其立牌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）素以「推特治國」的川普，推文總是驚世駭俗，常伴隨各種系統警語。如今已失白宮保護傘的他，恐怕無法隨心所欲在此社群媒體直抒胸臆了。

The Verge 報導，推特證實，拜登於2021年1月20日就職後，川普的推特帳號（@realDonaldTrump）就會被打入凡間，不再享有特權，與所有用戶一樣，必須遵從系統規範，包括不得煽動暴力、散播關於大選或新冠肺炎疫情的謬誤資訊。

推特對國家領導人與特定官員採特別待遇。根據這項2019年制定的政策，若相關人士推文「攸關公共利益」，就算違規也獲准刊登，讓閱聽人有權知悉這些名人的言論，惟將標註警語。

推特強調，國家領導人也非享有完全的豁免權。若推文涉及恐怖主義、直接針對某人暴力威脅、張貼特定人士的住家地址、私密照片或影片、兒童性侵害、鼓勵自傷行為等，也會遭禁，剝奪其公眾利益價值。

光是投票日後的這幾天，川普推文就在在挑戰推特底線。隨著開票結果日益不利其連任，川普諸多宣稱「贏了大選」的推文，便接連遭到標註警告，恐有誤導之嫌。這意味川普去職後，恐得學著節制發言，否則將失去一大票推特川粉與觀眾群。

失了總統光環 川普推特將遭剝奪特權