WHA今復會台灣仍未收到邀請　外交部：高度遺憾、強烈不滿

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）世界衛生大會將於今（9）日在瑞士日內瓦復會，因為疫情關係今年改採線上會議，儘管國際聲援台灣參與的力道大，截至目前為止台灣仍未獲邀出席，外交部昨（8）晚也透過聲明對此表達高度遺憾及強烈不滿。

第73屆世衛大會（World Health Assembly）因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，在5月首度以視訊方式召開精簡型會議，今起則再度復會，為期將近一周的議程，預計仍將以疫情控制及疫苗研發等議題為主。

繼5月未受邀參與後，此次復會世界衛生組織（World Health Organization）仍舊將台灣排除在外，外交部昨晚便透過聲明表示，「對於中國阻撓台灣參與世界衛生組織，及WHO持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。」

台灣在前總統馬英九執政時期曾連續八年以觀察員身分受邀參與世衛大會，然近年兩岸關係越趨緊張，中國持續用其影響力施壓國際企業及組織打壓台灣，而包括世衛組織及國際民航組織（ICAO）等聯合國（UN）相關組織，也持續將台灣排除在外。

證實台灣至今未收到邀請函，外交部表示，在全球仍深陷武漢肺炎疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫，不遺漏任何人的世衛組織，「卻仍基於政治考量，拒絕邀我方參與WHA，不僅是漠視台灣人民的健康權，對於WHO憲章揭櫫的『全民均健（health for all）』崇高目標，無疑也是一大諷刺。」

外交部強調，近來國際社會公開力挺我國參與世衛組織及世衛大會的力道「越來越強勁」，美國、歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門最近相繼公開表達對台灣的支持，各國媒體及國際醫衛非政府組織等也大力聲援。

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外交部進一步指出，國際社會的支持在在彰顯台灣參與世衛組織實係攸關全球公衛健康的重要議題， 外交部將持續與衛生福利部合作，善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與世衛組織所有會議、機制，以及活動。