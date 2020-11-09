直播中！台灣公視董監事遴選會議　國民黨傳全數缺席杯葛

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部宣布，有關公視第7屆董監事遴選，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及高文宏等4位監事候選人，將於9日上午召開審查會議。

文化部表示，公共電視第6屆董事會於去年9月25日任滿，行政院提前於9月2日提名21位董事與5位監事候選人，9月9日由立法院各黨團推薦代表所召開的的審查會議中，僅同意通過7位董事及1位監事，人數尚不足以組成董事會。

文化部說明，行政院再提名14位董事候選人如下：王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河，其中唐美雲及施振榮2位董事候選人係現任董事；監事方面，則再提名王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

今日審查委員由立法院各黨團推舉，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，合計共15位審查委員進行審查。

中央社報導，在會議前夕傳出國民黨團推舉的5名審查委員，今天全數將請假不出席審查會。根據內政部頒訂的「會議規範」第4條規定，出席人數超過應到人數一半便可開會。今天公視董監事審查委員共15席，扣除國民黨團的5席，其餘只要有8席委員出席，今天的會議仍能照常舉行，不至於流會。

引述聯合，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，推薦的審查成員各自在學界、企業界，審查兩、三天前才通知審查委員，文化部不夠尊重，國民黨推薦的五名審查委員今天都會請假。這次公視董事候選名單，綠營背景仍然明顯。

董監事審查會議將今（9）日早上9:30召開，可於線上觀看直播。



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