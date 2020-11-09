台灣綿羊秀遭動保團體控「殘忍」 清境農場承諾不再戲謔羊群

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）動保團體指控清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，清境農場8日表示，已進行表演內容調整，包括不對綿羊開玩笑、趕羊秀挑選高穩定度工作犬、換為軟網避免綿羊撞傷。

台灣動物平權促進會、台灣懷生相信動物協會等團體透過國家發展委員會公共政策網路參與平台，發起終止清境農場綿羊秀表演，附議階段需有5000個附議，截至8日下午突破3200個附議，附議期限倒數35天，一旦通過附議門檻，相關單位需回應訴求。

中央社引述動保團體表示，綿羊秀包含牧羊犬趕羊、剃羊毛，假日總是座無虛席，工作人員一聲令下，牧羊犬在草原上追趕成群綿羊，十分殘忍，現場觀察發現，犬隻追趕羊群過程，總有少數綿羊落單，牧羊犬就會鎖定追趕，使得落單綿羊驚恐跳腳或一頭撞上鐵欄。

動保團體指出，剃毛秀舞台上，工作人員拎起綿羊，粗魯掰開綿羊嘴巴「看牙齒」戲謔，又將綿羊壓在地上剃毛，最後還把羊毛當「假髮」放在羊頭上，逗弄全場觀眾大笑，如此傷害和戲謔，呼籲是公有事業的清境農場應展現尊重生命教育的決心，立即終止綿羊秀。

清境農場屬國軍退除役官兵輔導委員會管轄，國民黨立委洪孟楷日前在立法院「問問羊的意見」說法引起民眾熱議，而退輔會主委馮世寬當時則表示，綿羊毛太多會生病，剃毛秀是向南投縣家畜疾病防治所合法申請的展演，後續將研究有無改進餘地。

對於動保團體指控傷害、戲謔羊群，清境農場8日表示，已改進調整表演內容，不介紹綿羊牙齒、不對綿羊開玩笑，只保留綿羊前肢向遊客打招呼橋段；趕羊秀挑選穩定度高的工作犬，並減少大聲吆喝，避免奔跑羊群中有綿羊脫隊，造成牧羊犬興奮追趕落單綿羊；欄杆已更換為軟式黑網，羊隻若失控撞網，不致受傷。