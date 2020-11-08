中國人素質？河南花生採收4百名村民帶水桶來搶 受害農民：晚上還戴頭燈來偷呢

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國河南省駐馬店一名花生農近期控訴，自己3年前回鄉買地投資種花生，沒想到每次收成時，都有幾百個村民帶著袋子來哄搶花生，哪怕報警了，被抓到的村民還會惡聲惡氣地嗆自己認識村裡高層。該花生農表示，自己每年虧損達數萬人民幣。

中國媒體《搜狐新聞》報導，河南省駐馬店的袁姓花生農向媒體投訴，自己3年前與友人合資，在遂平縣投資上百萬人民幣，在上千畝的土地上種植花生。

然而三年來卻被當地村民當成「親子農場」，在收割季節時，3、4百位村民手拉手肩並肩地帶著水桶、麻布袋到現場哄搶花生，「跟在收割機旁邊一直搶，攔都攔不住啊！」

來搶花生的當地村民還大言不慚地說「他們是看地主家（花生農）收成後，剩下的花生會爛在地裡浪費，採取撿的！」

袁姓花生農表示，有些村民在還沒收割前就會來偷花生，甚至趁著半夜沒人注意時帶著頭燈來偷，被抓到了還會嗆自己認識村裡的誰誰誰，藉此開脫。

（圖片翻攝自微信公眾號搜狐新闻客户端）

「有個人帶頭，所有人就都下地去搶了，大概有12個村的人都來了，來了幾百人，報警也沒有用。」

袁姓花生農表示，村民是跟在收割機後面撿拾的，有的為了搶直接就往機器裡面伸，非常危險。

如果有人受傷了還會找他索賠，其他人看到別人受傷也不害怕，照撿不誤，因為大多數哄搶的都是老年人，他們也不敢貿然去拉開人。

他有一次試圖拉開緊跟在收割機後面的婦女，避免發生危險，結果不小心將她的手拉傷了，自己反而被她索要2000元人民幣的醫藥費。

袁姓花生農表示，收割後掉落的花生當然願意讓村民來撿，但他們自己都還沒收割完，村民就跟在收割機後面撿。第一次收玉米的時候，玉米被連夜掰走，損失慘重。

消息傳出後，在中國網路上引發議論，當地村幹部則無奈表示，曾經管了，但是能力有限啊。