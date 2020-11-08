非典型美國大選　衝突研究智庫：美恐將爆發暴力衝突

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國大選歷經各種不確定性，在昨(7)日確定拜登(Joe Biden)當選第46任總統，但是，這並不代表各界已經接受了，除了川普指控民主黨舞弊，揚言將告上法院外，其支持者也自發性地發起各式抗議活動，這代表美國的社會應該還會再動盪一陣子。

在選後的一場演講中，川普指出，所有人都知道為什麼拜登要造假選舉結果，也知道為什麼拜登的媒體朋友要這麼努力幫助他，這是因為他們都不想要適時被揭露，這場選舉「還沒有選完」，支持者也響應其號召，蜂擁前往各州首府，發起「阻止偷走（大選）」(Stop the Steal）抗議活動。

這些人高喊著「我們才是贏家」，齊聚在德州、俄勒岡、俄亥俄等州的首府的政府建物前，表達他們對川普的支持，一名身披美國國旗的支持者表示，如果拜登沒有耍些小手段就獲勝，他對拜登勝選完全沒有異議，但是郵寄投票本身有問題，不過也有支持者接受訪問時說，在沒辦法證明這些指控前，他贊成先接受選舉結果，將程序問題留給司法機關來決斷。

事實上，這些支持者的說法一定程度上反映的川普這幾個月來一直強調的問題，那就是郵寄選票的不確定性，由於新冠肺炎疫情的影響，雙方支持者的組成反應在了選擇郵寄投票的人數上，《今日美國》分析，拜登的支持者有許多不願意承擔親自投票的染疫風險而選擇了遠距投票，這也是為什麼川普在許多州一開始領先，最後卻翻轉落後的主因。

這些川普支持者為了「確保」開票的「公平」，許多拿起自己家中的槍枝趕赴可能出現爭議的開票所外「監票」，並與拜登的支持者在外面互喊口號，多個城市中的商家為了避免選舉引發暴動，已經將營業場所的窗戶以木板封住。

一間平常致力於預防衣索比亞等地暴力衝突的比利時智庫，首次針對美國發布了報告預告可能發生的暴力衝突。這間智庫，國際衝突組織(International Crisis Group)指出，本次美國大選帶來的危機前所未見，投票或開票皆有可能成為爆發暴力衝突的導火線，建議有關單位做好準備。