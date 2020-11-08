鐵道迷！台灣鐵路便當節力邀日本參展　精品飯店隱藏菜單都在台北車站

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020鐵路便當節將於11月13日登場，在後防疫時代，台鐵仍力邀5家日本鐵道業者共襄盛舉，其中，JR東日本公司推出兩款超人氣新幹線包裝便當，深受大人小孩喜歡。

鐵路便當節將於11月13日至16日台北車站大廳舉行，共有5家日本鐵道業者及4家國內飯店業者推出精美便當，除限定主打款外，現場還有許多隱藏版美食。

交通部台鐵局新聞稿表示，JR東日本公司為全球規模數一數二的鐵道集團，去年創下便當開賣即完售超高人氣，今年則以兩款「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內盛炸雞、通心粉沙拉等孩子們喜歡的點心；大人們也可品嘗職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是最道地的東京傳統漁師料理。



JR東日本公司「紅色E6系」(圖/台鐵)



東武鐵道「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」(圖/台鐵)

東武鐵道公司是日本關東地區規模最大的私鐵，「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」以駛向日光方向的SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材完美演繹日本散壽司風味；西武鐵道「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview－L(Luxury Living)是奢華的生活空間、a(arrow)象徵像箭一樣的飛速行駛、view則指超大車窗外的流動風景，內盒則集結了滿滿的秩父風味味噌料理！

台鐵局表示，日本山陰地區有百年歷史的一畑電車帶來「島根飯糰便當」，將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。

日本最長的私鐵「近鐵便當」(SHIMAKAZE BOX)以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅，大大滿足想去日本旅遊的心；另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒享用，品嚐絕妙平衡的風味。

此次，國內新加入的4家精品飯店參展，分別為六福萬怡酒店、AMBA意舍飯店、天成飯店、格萊天漾飯店；另有4款古早味飯盒，包含招牌福隆便當、車埕招牌木桶便當、關山招牌便當海陸雙拼等，還有華膳空廚製作製作的「多寶格餐盒」飛機餐，帶來寰宇世界的味道與印象，以9款純手工製作的精品佳餚組合於餐盒中。



六福萬怡酒店旗下六福客棧特製的「盛餐盒」－嚴選嫩度適中的雙牛主菜：日式燒汁牛及避風塘牛板腱，佐以中西混搭的創意配菜，並以特製304雙層不鏽鋼餐盒盛裝，品嘗美食又環保(圖/台鐵)



「島根飯糰便當」將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。(圖/台鐵)