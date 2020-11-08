日本皇室立嗣 天皇胞弟文仁繼承順位排第一

作為日皇換代連串儀式壓軸的「立皇嗣之禮」今天在日本皇宮舉行，日皇德仁向海內外宣告，胞弟秋篠宮文仁親王成為皇位繼承順位第一位的皇嗣。

日本皇室今天舉行立皇嗣之禮，為了出席這場儀式，日皇德仁上午搭乘座車從東京的半藏門進入皇宮。之後，皇后雅子也來到皇居，兩人參拜祭祀天照大御神、皇室祖先等宮中三殿，報告今天將舉行立皇嗣之禮一事。

立皇嗣之禮的主要儀式是「立皇嗣宣明之儀」，上午11時（台灣時間上午10時）起在皇宮內規格最高的「松之間」舉行，日皇向海內外宣告，根據皇室典範，秋篠宮文仁親王成為皇位繼承順位第一位的皇嗣。

文仁致詞表示，感謝這場立皇嗣宣明之儀的舉辦，感到誠惶誠恐，會做好身為皇嗣的責任和義務。

秋篠宮文仁親王成為皇位繼承順位第一位的皇嗣。（圖/ 美聯社）

之後，日本首相菅義偉致賀詞表示，日皇在立皇嗣宣明之儀向海內外宣告文仁親王殿下成為皇嗣，大家同心祝賀。

菅義偉說，文仁殿下伉儷輔佐日皇伉儷、上皇伉儷，訪問災區及進行國際親善交流等皇室活動，人民透過這些活動看到兩位殿下親民愛民的情況，心懷敬愛之念，對這場立皇嗣之禮，同表歡慶。

下午4時30起，在皇宮「松之間」將舉行文仁伉儷向日皇伉儷致意的「朝見之儀」。

舉行宣明之儀至朝見之儀之間，在皇宮「鳳凰之間」舉行由日皇德仁贈「壺切御劍」給文仁的儀式。之後，身為皇嗣的文仁首度與妻子紀子妃一同參拜宮中三殿。

日皇親贈壺切御劍的典故相傳源自於893年的敦仁親王（醍醐天皇）立太子之際，由宇多天皇賜劍，被視為皇太子的護刀，目的在於讓皇太子的地位安定化。

（圖/ 美聯社）

今天這場由日皇德仁贈壺切御劍儀式比照1991年（平成3年）德仁的「立太子之禮」舉行。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，立皇嗣宣明之儀原本預定邀請350人到場觀禮，但今天僅邀請約50人觀禮。

舉行儀式時，觀禮人士保持社交距離相隔約1.5公尺站立，「松之間」的門窗及通常不會打開的相鄰房間門，在儀式進行時敞開以確保通風。除了日皇德仁伉儷、文仁親王伉儷外，其他所有在場人員都須戴口罩；首相菅義偉只有在致賀詞時才能暫時拿下口罩。

原先預定舉行的祝賀宴「宮中饗宴之儀」因疫情已決定取消。

從上皇明仁2019年4月30日讓位所舉行的「退位禮正殿之儀」開始，經過同年5月1日改元、德仁承繼三神器的「劍璽等承繼之儀」，及德仁即位後舉行「即位後朝見之儀」等連串儀式後，整個換代儀式在今天的「立皇嗣之禮」結束後落幕。

「立皇嗣之禮」原訂今年4月19日舉行，受到疫情影響延期至今。