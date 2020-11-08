52天挑戰最長迪士尼盛宴 台灣新北歡樂耶誕城燈區拍照大攻略

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）2020新北歡樂耶誕城將於11月13日(五)正式點燈開城，今年結合深受全球大小朋友喜愛的「迪士尼經典童話」，分成四大主題燈區、設立48座街頭燈飾藝術裝置及萬眾矚目的8大耶誕絕美光廊，挑戰有始以來「活動時間最長、最豐富迪士尼經典童話、燈區範圍最廣以及藝術裝置最多」的「四大之最」新北耶誕城。

今年新北耶誕城共有四大燈區，包含是「市民經典童話世界(市民廣場)」、「站前夢幻公園(站前廣場)」、「迪士尼公主的童話森林(萬坪公園)」及「府中美學藝術特區(府中商圈)」。

從「市民經典童話世界」出發，竹筍地標變身為「夢幻音樂盒」，透過迪士尼角色搭配多媒體聲光效果震撼演出，市民朋友們彷彿走進不可思議的奇幻世界。在市民廣場上，可拜訪「小木偶皮諾丘的家」，一同躍進童話故事中，市府周邊還有著無敵可愛的「妙妙貓 - 夢境漫遊」等著大家發掘。

旋轉木馬（圖/ 新北市政府）

圍繞著市府的人行道，更被佈置成「浮光大道」、「愛麗絲大道」、「霓裳大道」以及「時光大道」，市民廣場的八通道則化身為「童話星空」，一旦踏進，就如同走進一條童話長廊，夢幻指數保證破表！

另外，市民廣場設置有「奇幻旋轉木馬」，歡迎乘坐；市府大廳也同步打造成「童話森林」，透過漫天星芒與地面耀眼的白雪相互點綴，如同走進白雪靄靄的歐洲國度。

映入眼簾的是由數以萬計、奼紫嫣紅、氣勢磅礡的閃閃光點構築而成的夢幻莊園，以及整排歐式鄉村風格紅色小屋的「童話小鎮」和充滿歐式莊園氛圍的「綠野迷蹤」。每年都讓小朋友愛不釋手的戶外遊具，今年也沒少，「歷險小火車」和「瘋狂海盜船」坐落在此，準備載著市民朋友們一起展開今年冬天最美麗夢幻的童話旅程。

奇幻光廊（圖/ 新北市政府）

位在「站前夢幻莊園」旁萬坪公園內的，是今年耶誕城的亮點「迪士尼公主的童話森林」。市民朋友們可從新府路的「童話城堡」拱門進入，探索最經典、最美麗的童話故事，除了一訪全球耳熟能詳的「美女與野獸」、「長髮公主」、「小美人魚」、「阿拉丁」、「白雪公主」五大知名童話外，還能在「迪士尼公主主題快閃店─夢想成真舞會」中，選購周邊商品或變身成為公主，把童話的溫度與記憶一起包裝打包回家！

廣受年輕族群喜愛的「府中美學藝術特區」，設置9座街頭燈光裝置藝術，從捷運府中站一出來，最引人注目的就是位於3號出口的「魔豆‧魔豆」，此作品乃由曾獲國際設計大獎的裝置藝術家，以童話故事「傑克與魔豆」為題，打造的街頭裝置藝術品，讓造訪的市民彷彿身處童話情境之中。

每年被海內外遊客和網美列為必訪的新北歡樂耶誕城八大天橋，今年改頭換面披上不同色調、彩度的燈飾。其中，新府路天橋以奇幻紫綴飾，結合「愛麗絲夢遊仙境」主題的「奇幻光廊」；結合仿真植物佈置的新站路天橋「香榭光廊」，藍黃交織的板橋車站天橋「繁星光廊」、璀璨的金色燈海打造的小遠百天橋「璀璨光廊」，以及麗寶天橋上黃、紅等多種顏色搭配的「五彩光廊」和百揚大樓天橋金白點亮的「星願光廊」，都是今年必拍的熱點。

（圖/ 新北市政府）