學者：反制中共是兩黨共識 美對台灣支持不變

美國民主黨總統候選人拜登勝選。學者黃介正說，拜登不是冒進的人，未來反中鷹派會稍微消退，轉變成務實與中國競爭的團隊；學者李哲全說，反制中共是兩黨共識，短期對台支持不會改變。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在副手賀錦麗（Kamala Harris）與夫人吉兒（Jill Biden）陪同下，發表勝選演說，他誓言當一位團結美國社會的總統，並呼籲未來兩黨合作。

對於未來美中台關係，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，一定跟川普時期有很大不一樣，但有兩大基本結構很難撼動，第一，是美中長期戰略競爭，第二是美中台三邊基本框架，因為有台灣關係法及美中三個聯合公報；且美國與中國有正式邦交，這個基本結構不會改變。

黃介正說，以拜登的個性及過去在美國前總統歐巴馬時期的亞洲政策來看，拜登不是冒進的人，絕對跟美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）團隊不一樣，未來意識形態的反中鷹派會稍微消退，轉變成務實與中國競爭的團隊。

黃介正表示，美國經過川普執政的4年震盪，形塑出美中對抗的氛圍，未來政策團隊對中國大陸一樣會嚴加防範，但不一定會尋求衝撞，或是口語上的重度批評；至於交接期有2個多月，要真正看到拜登政府的亞洲或對台政策，需要4個月到半年後，透過人事任命及重要主題演講等。

國防院國家安全與決策研究所長李哲全則表示，因為拜登團隊還沒形成，現在言之過早，但從客觀決策環境來講，美國要反制中共，是兩黨共識，區域安全上支持台灣，兩黨也有共識，短期內對台灣的支持不會改變，但做法上不會跟川普一樣，比較會朝多邊主義發展。

李哲全指出，拜登曾說過在武漢肺炎防疫以及氣候變遷議題上，會與中共合作，但對於中國的人權議題有很大意見。拜登當選對台灣來講不是什麼壞事，至於軍售部分，台灣已經買到一定的量，未來要自己評估還需要什麼，再與新團隊協商。

李哲全說，拜登是傳統的民主黨人，在歐巴馬時期曾任8年副總統，應對中國問題上，會像一般大家認為的美國總統表現一樣，言行上不會有那麼多非傳統風格。