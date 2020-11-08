北臺灣濕冷氣溫降 中央氣象局針對15縣市發佈強風特報

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）受到東北風影響，今(8)日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，中央氣象局呼籲民眾注意瞬間大雨。此外，針對全台15縣市發佈陸上強風特報，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象局今（08）日針對台北市、新北市及基隆市發佈大雨特報，受到東北風影響，基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨或豪雨，新北市山區並有局部大雨發生的機率。

今天北臺灣高溫明顯下降，桃園以北及東北部整天較濕涼，高溫約２２、２３度，花東及中南部高溫約２６至３１度，夜間清晨中部以北及宜蘭低溫１９至２１度，南高屏及花東低溫約２１至２４度。

憂鬱東北風明顯偏強，今天（８日）桃園至臺南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有９至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意

根據環保署空氣品質預報資訊，８日受東北風影響，將挾帶境外污染物影響北部地區及離島地區，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；雲嘉南沿海地區須留意午後因風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質。

中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級