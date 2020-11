拜登發表勝選演說 誓言要團結美國

經美國媒體預估勝選成為美國第46位總統後,民主黨籍的拜登(Joe Biden)今天對全國發表勝利演說時承諾,他將成為一位努力團結國家而非造成分裂的總統。

美國總統當選人拜登今天對現任總統川普的支持者說,他瞭解他們對於選舉結果的失望,但他呼籲全民,不要視對手為敵人,讓嚴苛的言詞成為過去,他說:「我們全都是美國人民。」

他引述聖經的話說,萬事均有定時,而現在是醫治療傷的時刻。

他也說,他不把美國看成支持民主黨的紅州或支持共和黨的藍州,他看到的是美國。1091108

在美國總統大選取得過半選舉人票的民主黨籍候選人拜登今天說,他會做所有美國人的總統,不論他們是否把票投給他。他並說,未來的工作將很辛苦,但他將不會辜負民眾對他的信心。

拜登這則推文是在準備向全國發表勝利演說之前發布。他首先表示,對於獲得美國民眾推選來帶領美國,他感到榮幸。

他說,未來的工作將很辛苦,但「我跟大家保證:我將會是所有美國人的總統,不論你是否把票投給我。」他也說,他將保持民眾對他的信心。

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8