拜登發表勝選演說 誓言要團結美國

經美國媒體預估勝選成為美國第46位總統後，民主黨籍的拜登（Joe Biden）今天對全國發表勝利演說時承諾，他將成為一位努力團結國家而非造成分裂的總統。

美國總統當選人拜登今天對現任總統川普的支持者說，他瞭解他們對於選舉結果的失望，但他呼籲全民，不要視對手為敵人，讓嚴苛的言詞成為過去，他說：「我們全都是美國人民。」

他引述聖經的話說，萬事均有定時，而現在是醫治療傷的時刻。

他也說，他不把美國看成支持民主黨的紅州或支持共和黨的藍州，他看到的是美國。1091108

拜登演說前先推文 承諾將擔任全民總統

在美國總統大選取得過半選舉人票的民主黨籍候選人拜登今天說，他會做所有美國人的總統，不論他們是否把票投給他。他並說，未來的工作將很辛苦，但他將不會辜負民眾對他的信心。

拜登這則推文是在準備向全國發表勝利演說之前發布。他首先表示，對於獲得美國民眾推選來帶領美國，他感到榮幸。

他說，未來的工作將很辛苦，但「我跟大家保證：我將會是所有美國人的總統，不論你是否把票投給我。」他也說，他將保持民眾對他的信心。