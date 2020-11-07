【美國大選】密西根6,000張川普選票算給拜登　計票軟體公司：人為疏失

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國總統大選仍未完成開票，民主黨候選人拜登與共和黨的總統川普的票數仍在關鍵數州拉鋸，然近日卻傳出密西根內一郡，或因計票軟體或人為錯誤，竟將6,000張原本投給川普的選票算成拜登的，不過在相關人員發現錯誤後，已重新計票並更正。

民主黨候選人拜登（Joe Biden）僅剩一步之遙便可入主白宮，不過尋求連任的川普（Donald Trump）則是接連指控民主黨陣營選舉舞弊等，並揚言要興訟；目前主流媒體多認為川普陣營的指控，未有足夠證據佐證。

不過週三（4）卻傳出密西根州的安特里姆郡（Antrim County），開票後發現有6,000張投給川普的選票遭計入拜登選票。密西根州共和黨黨部主委柯克斯（Laura Cox）隨後證實此事。

安特姆郡的書記官蓋伊（Sheryl Guy）表示，之所以發現計票錯誤，是因為安特姆郡為共和黨鐵票倉，此次開票出來的結果卻是拜登大勝，後來重新審視後便糾正錯誤。

柯克斯指出，密西根有47個郡，也就是一半以上的地區使用與安特姆郡相同的電腦計票軟體，她因此呼籲其他郡重新檢視他們的計票結果，以免出現相同錯誤；川普陣營則用此次事件為例表示確有計票錯誤情事。

多數主流媒體已宣布拜登拿下密西根州，在百分之99的選票已開出的情況下，拜登以2,790,648票擊敗川普的2,644,525票，並獲得16張選舉人票。

軟體公司ElectionSource透過聲明表示，自家軟體運作「精準且正確」，並駁斥相關報導指出計票軟體出現故障（glitch）的說法，指出錯誤對選人為疏失，源自書記官辦公室在選前一刻對計票程序做出改變。

密西根大學電腦科學教授賀德曼（J. Alex Halderman）受訪時表示，此次差錯較有可能是人為因素，但如果一點人為因素就能造成系統計票錯誤，那也有可能是軟體本身設計有瑕疵。

路透社則引據安特姆郡官方說法報導，電腦軟體的計票結果與人工計票結果不符，在經過人工重新計票後，已更正正確的開票結果。