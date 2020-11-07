AIT臉書疑遭「川粉」出征　台灣外交部：機器人帳號企圖製造台美矛盾

美國在台協會臉書近期遭網友狂灌留言，外交部認為是機器人帳號所為 美國在台協會臉書近期遭網友狂灌留言，外交部認為是機器人帳號所為 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國總統大選受到全世界關注，就連台灣也不例外，只是選舉至今遲未完成開票，也因此傳出有崩潰「川粉」出征美國在台辦事處臉書，不過外交部表示，了解後發現不少留言出自機器人帳號，懷疑其目的在於製造台美間的矛盾。

今年的美國大選堪稱最混亂選舉，民主黨候選人拜登（Joe Biden）雖領先且逐漸拉開票數差距，但由於關鍵的搖擺州仍在開票，尋求連任但落後的川普（Donal Trump）則指控對手舞弊並揚言興訟。

近日傳出有川普支持者在美國在台協會（American Institute in Taiwan）官方臉書瘋狂留言，外交部今（7）日發布新聞稿，稱「留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂」，外交部「譴責部分惡意網民及特定政治人物利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係的行為。」

外交部表示，國內民眾普遍關注此次美國總統大選，但外交部呼籲民眾，務必理性、冷靜看待美國的民主選舉，並對台美關係保持信心，勿對特定粉絲專頁進行非理性留言攻擊，也勿被相關錯誤訊息所誤導。

外交部指出，目前已與美國在台協會聯繫，針對網民留言攻擊情形進行了解，並傳達若有必要願意提供相關協助之意，外交部「未來也將就此事與AIT保持密切溝通，確保上述情形不影響台美關係，以及兩國政府間的密切合作。」

由於美中關係川普執政降至冰點，台美關係也連帶升溫，近期部分民調顯示台灣民眾在美國大選中支持川普的比例高於拜登；政府則一再強調與民主、共和兩黨皆關係良好，對於美國大選並無所謂「押寶」情形。

外交部今日便表示，台灣政府與美國朝野皆有平衡交往，「押寶說」、「選邊站」為錯誤說法；無論那一黨執政或誰擔任總統，外交部有信心確保台美關係穩定發展。