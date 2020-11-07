【美國總統大選】川普支持者擁槍招搖過市 計票員人人自危

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）連美媒都戲稱是史上最混亂走鐘的2020美國總統大選，再添一幅令人瞠目的畫面：擁槍自重的示威者走上街頭，包圍計票中心。

計票牛步，拜登倒吃甘蔗，川普大罵選舉舞弊，心懷憤懣的支持者，除了在社群媒體發洩情緒，也有一群較極端的，槍一拿就出門參加抗議。

《美聯社》報導，由於亞利桑那、內華達與密西根州允許人民在公開場合攜帶槍枝，選後計票所外就意外成了槍械展示場。情緒高漲的川粉持手槍、散彈槍、半自動步槍上街，蔚為奇觀。

這些選民多半屬右翼人士，也不乏左翼份子。目前雖無任何擦槍走火事件，但專家憂心，光是亮槍就有威嚇意味，也很可能一不小心演變為暴力事件。明明不該是常態的景象，地方百姓卻益趨習以為常。

在川普作出沒有依據的舞弊指控後，國家更為撕裂，憤怒情緒瀰漫開票所外，計票人員人人自危。然而，持槍者堅稱只是為了維持秩序，以「和平」捍衛者自居。

一名自稱曾在阿富汗服役的老兵，就是集結於亞利桑那州鳳凰城開票所外的「百人部隊」成員，他攜帶來福槍、手槍，背心裡還有額外彈藥，令人看得膽戰心驚。

根據《美聯社》，美國這一年來擁槍上街的情景成為「日常」，原因在於警方執法過當引發的種族歧視紛爭與新冠肺炎（COVID-19）防疫限令，釀成了大規模抗議行動。

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