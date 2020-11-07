Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

【美國總統大選】川普宣稱「勝選遭竊」 臉書急封滋事團體帳號

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/07 10:21
疑為 Stop the Steal 冒牌貨專頁（臉書擷圖）

疑為 Stop the Steal 冒牌貨專頁（臉書擷圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）選情陷入頹勢的現任美國總統川普，不願輕易言敗，在沒有證據的情況下指控選舉舞弊，宣稱「被竊走了大選」。群情激憤的川普支持者，有意透過社群媒體大掀波瀾，臉書5日開始採取行動，查禁有意滋事的激進團體。

美聯社報導，臉書封了一個名為「停止竊奪（大選）」（Stop the Steal）的專頁與標籤#stopthesteal，停權前該社團已有35萬名成員，而隨著開票益發不利川普，類似團體如雨後春筍般湧現。

根據臉書，Stop the Steal正集結行動，不斷搧風點火，質疑選舉過程的合法性，恐有釀成騷亂事件之虞，故將之撤下。儘管貼文尚無直截了當的暴力色彩，但非政府組織、反數位仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）分享了一則推文擷圖，就有該團體成員煽動暴力之嫌，包括「是時候清槍了」、「咱們必要時得訴諸暴力」等貼文。

不過，這類組織防不慎防，才剛撤下不久，搜尋時已出現了不少「冒牌貨」。眼看Stop the Steal遭到封殺，其他規模較小的新團體在殺雞儆猴效應下，轉趨低調，版主還會警告成員注意用語，不得過具威脅性。

【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟
【美國總統大選】川普宣稱勝選遭竊 臉書急封滋事團體帳號
臉書
美國大選
美國總統大選
川普
暴力
滋事
Stop the Steal

相關新聞

〈時評〉未來四年「川普主義」狂潮將更加火熱
〈時評〉未來四年「川普主義」狂潮將更加火熱
2020/11/07 02:09
最新【美國總統大選】關鍵6州持續開票、民主黨拜登仍領先　專家: 川普打訴訟牌恐無濟於事
最新【美國總統大選】關鍵6州持續開票、民主黨拜登仍領先　專家: 川普打訴訟牌恐無濟於事
2020/11/06 17:46
美國2020總統大選結果未出爐　台灣股市萬三關卡卻步•日本東京股市6日收盤創9年新高
美國2020總統大選結果未出爐　台灣股市萬三關卡卻步•日本東京股市6日收盤創9年新高
2020/11/06 17:44
【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟
【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟
2020/11/06 12:19
美國總統大選爭議　川普選民質疑「麥克筆門」 計票臉書稱假消息
美國總統大選爭議　川普選民質疑「麥克筆門」 計票臉書稱假消息
2020/11/05 19:52