【美國總統大選】川普宣稱「勝選遭竊」 臉書急封滋事團體帳號

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)選情陷入頹勢的現任美國總統川普,不願輕易言敗,在沒有證據的情況下指控選舉舞弊,宣稱「被竊走了大選」。群情激憤的川普支持者,有意透過社群媒體大掀波瀾,臉書5日開始採取行動,查禁有意滋事的激進團體。

《美聯社》報導,臉書封了一個名為「停止竊奪(大選)」(Stop the Steal)的專頁與標籤#stopthesteal,停權前該社團已有35萬名成員,而隨著開票益發不利川普,類似團體如雨後春筍般湧現。

根據臉書,Stop the Steal正集結行動,不斷搧風點火,質疑選舉過程的合法性,恐有釀成騷亂事件之虞,故將之撤下。儘管貼文尚無直截了當的暴力色彩,但非政府組織、反數位仇恨中心(Center for Countering Digital Hate)分享了一則推文擷圖,就有該團體成員煽動暴力之嫌,包括「是時候清槍了」、「咱們必要時得訴諸暴力」等貼文。

不過,這類組織防不慎防,才剛撤下不久,搜尋時已出現了不少「冒牌貨」。眼看Stop the Steal遭到封殺,其他規模較小的新團體在殺雞儆猴效應下,轉趨低調,版主還會警告成員注意用語,不得過具威脅性。



【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟

【美國總統大選】川普宣稱勝選遭竊 臉書急封滋事團體帳號

The Stop the Steal Facebook group contains multiple calls for violence at vote counts.



One recent post reads "Time to clean the guns, time to hit the streets."



Another says "It's time. We must resort to violence if we have to." pic.twitter.com/kaE2WYAmTk