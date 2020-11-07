【美國總統大選】川普宣稱「勝選遭竊」 臉書急封滋事團體帳號

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）選情陷入頹勢的現任美國總統川普，不願輕易言敗，在沒有證據的情況下指控選舉舞弊，宣稱「被竊走了大選」。群情激憤的川普支持者，有意透過社群媒體大掀波瀾，臉書5日開始採取行動，查禁有意滋事的激進團體。

《美聯社》報導，臉書封了一個名為「停止竊奪（大選）」（Stop the Steal）的專頁與標籤#stopthesteal，停權前該社團已有35萬名成員，而隨著開票益發不利川普，類似團體如雨後春筍般湧現。

根據臉書，Stop the Steal正集結行動，不斷搧風點火，質疑選舉過程的合法性，恐有釀成騷亂事件之虞，故將之撤下。儘管貼文尚無直截了當的暴力色彩，但非政府組織、反數位仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）分享了一則推文擷圖，就有該團體成員煽動暴力之嫌，包括「是時候清槍了」、「咱們必要時得訴諸暴力」等貼文。

不過，這類組織防不慎防，才剛撤下不久，搜尋時已出現了不少「冒牌貨」。眼看Stop the Steal遭到封殺，其他規模較小的新團體在殺雞儆猴效應下，轉趨低調，版主還會警告成員注意用語，不得過具威脅性。



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