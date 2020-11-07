〈時評〉未來四年「川普主義」狂潮將更加火熱

美國總統大選，到底誰能得到270張選舉人票，至今無定論，兩位候選人各自宣佈，可以勝選。而幾個關鍵州的選舉有各種可疑的不法也被提出控告。一時之間不容易預測未來勝負。不過，川普總統經此一戰，已奠定他不論是否當選，他的團隊對未來全球的主導力，英國《衛報》(The Guardian)評論，「川普主義狂潮已經勝出」。

在四年執政後，川普總統在普選中拿到了近7000萬張票，這是不得了的數字，表示他的執政雖很爭議，近半數的美國選民是喜歡的，雖然反川的票，投給拜登也高達7000多萬，不過並無損於「川普主義」的落地生根。

如果，川普勝選，不用討論，他將更無後顧之憂，讓美國價值與民主自由的伸張擴大全球，他當然是針對中共的專制獨裁入侵世界進行反制，經過此次洗禮，美國不論在貿易或金融科技及數位通訊的自由化，以及全球空域及海岸的航行自由，有更加清楚的主張。將迫使習近平回到鄧小平的「韜光養晦」路線，事實上，不久之前的十九大五中全會，習近平提出，「雙循環及科技自主」為未來五年的國家發展軸線，用大白話說，就是受到「川普主義」的震撼，不再有虛幻的強國夢。這是「川普主義」的具體成果。

如果，川普沒有當選，美國的政局也將在他的狂潮下，繼續成為言論主流，雖然必有更多論戰，可是下任總統必然是個弱勢領導人。因為「川普主義」的磁吸效應，會讓新的美國總統沒有太多空間，特別是民主黨並沒有國會全面主導權，而最高法院是傾向保守派，也就是「川普主義」的影響仍很強大，這對反川的美國媒體來說是很大的考驗。

這次投票情況，讓全美的民調專家全都灰頭土臉，選前民調的失準，原因很明顯是美國主流媒體全部情緒化的反川，反而激化了很多擁川的選民，不表態卻一定去投票，連比較公正的「真清晰政治網站」民調，也失準，他們最後投票前，在佛羅里達州的公佈民調是48.3%比47.3%，川普敗選，但真正的選票比例是51.3%對47.8%川普勝出，逆轉了4.5%。也就是有大約百分之5的選民，是屬於「深水炸彈」。

這些人，他們沉降到民調測不到的深水區，然後在選舉日爆炸。這些人對主流媒體的霸凌深惡痛絕，他們不看電視與報紙，只活在同溫層之中，現在的民調或大數據還有人工智慧都找不到他們。這些人當然是有信仰的保守主義者，相信法治與自由民主人權。他們認同「川普主義」的原因是，四年來，川普是個做事的人， 這是與前任歐巴馬總統來相比較，後者是說得多，做得少。

大家比較有興趣知道的是，如果拜登當選總統，川普下野，那麼「川普主義」會是一個什麼樣的景象？衛報的報導者是反川者，他給了投川普的選民很不公道的評價，說他們是「性別歧視、種族歧視與反智」的支持者，而且說他們是「我們就是這樣人，而且我們不會讓步」，這當然有爭議的評論，不過他的觀察也有一些值得重視的地方，他認為共和黨在國會中當選者，特別是有影響力的議員，皆是川普的狂熱支持者，所以共和黨已經是「川普黨」了，也就是「川普主義」將主導共和黨的上下層結構。

衛報說:「川普未來將對拜登政府指手劃腳，嚴厲監督。在他領導下，壯大的愛國主義、民粹主義將持續10年，繼續顚覆美國的貿易移民及國際事務的傳統方向」。最重要的是衛報看到了，「川普一家人，甚至川普本人都可能在2024年捲土重來。」也就是如果選舉結果是2020川普認敗，反而是他與全球支持者共約2024年的最佳時機。雖然，川普本人不見得會再次戰鬥，但是2024勢必提早開打。這樣的未來四年，將比過去四年更加的有「川普主義」偏照全球的驚奇與火熱。