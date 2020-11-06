台大醫院收到不明黃色粉末包裹　台灣疾管署排除生物恐怖攻擊、解除現場管制

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台大醫院收到不明粉末，疾管署已經排除生物恐攻，北市衛生局表示排除核化物、爆裂物及毒化物可能，已通知台大醫院解除現場管制，接觸人員將持續進行健康自主管理監測。

台大醫院收到內含粉末的不明包裹；疾管署今天(6日) 表示，為釐清是否生物恐怖攻擊，連夜送實驗室驗了17種與粉末相關的病原體，都是陰性。

台北市衛生局則表示，經台大醫院自行放射線檢測後排除核化物質、警察局鑑識中心現場勘查組偵查排除爆裂物、環保署環境事故技術小組偵測無毒化物。

衛生局指出，檢體由衛生福利部疾病管制署生物防護應變隊採件送疾管署昆陽實驗室化驗，衛生局今天(6日) 下午2時接獲疾管署檢驗結果，初步排除生物恐怖病原物質。

衛生局表示，已通知台大醫院解除現場管制及進行後續清潔及消毒作業，接觸人員將持續進行健康自主管理監測。

台北市警方昨(5日)晚間6時多接獲通報，有台大醫院人員收取包裹時，發現內放黃色粉末，立即派員前往台大醫院，員警到場發現院方收到一個包裹，內有黃色粉末，但無恐嚇信。

北市警局表示，除交由相關單位化驗確認粉末物質，因現場未發生任何狀況，後續將持續追查包裹來源。

中央社5日引述台大醫院發言人王亭貴說，確實有接獲駐衛警轉知收到不明粉末消息，已報警處理，會由衛生局或疾管署介入了解粉末物質，萬一是有危險性物質，像細菌、病毒等，會啟動進一步相關措施，且過去幾年，從沒發生過類似事件，認為惡作劇可能性較大。