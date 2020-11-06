輕颱「閃電」最快7日清晨解除陸上颱風警報 北台灣午後雨量多、慎防大雨

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天(6日) 表示，輕颱「閃電」行進路線「有點抖」，目前觀察中心登陸本島的機率低；恆春半島、台東的降雨明天（7日) 白天就會減緩，但明天午後因東北風增強，北台灣雨量漸增。

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中央氣象局今下午5時30分更新颱風「閃電」消息，颱風中心位置在北緯21.6度，東經120.7度，即在鵝鑾鼻的南南西方約40公里處，以每小時13公里速度，向西北西轉西南西進行，中心氣壓982百帕。

氣象局指出，未來颱風「閃電」會通過台灣海峽南部，再往東沙島海面方向移動，因此在東南部沿海還有巴士海峽、台灣海峽海象及東沙島海面，未來都是警戒範圍。

中央社引述氣象預報員徐仲毅表示，預估最快7日清晨會解除陸上颱風警報，海警的部分仍待觀察。他解釋，解除海警的條件為7級暴風半徑離開本島100公里範圍的海域，或是減弱為熱帶性低氣壓，這部分還有不確定性。

徐仲毅指出，現在颱風閃電距離鵝鑾鼻南南西方約40公里處，但由於行進路徑「有點抖」，因此不能斷言現在是靠台灣最近的距離；就目前觀察，接下來「閃電」中心登陸本島的機率已大大降低。

氣象局說，今天颱風主要的雨帶盤據在台東跟恆春半島，短時強降雨明顯。

氣象局預估，7日白天之後，恆春半島、台東的降雨就會逐漸減緩；但是明天午後東北風逐漸增強，北台灣的雨量會逐漸增加，7日晚及8日在基隆北海岸及大台北山區、宜蘭都容易出現大雨。

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氣象局稍早在2時30分更新颱風「閃電」消息指出，依照目前行進速度，加上地形影響的不確定性，預估在明天清晨到白天期間解除陸上颱風警報；颱風中心仍是沿著恆春半島南端海面通過的機率較高，進入台灣海峽後因為海面上的條件加上東北風南下，都會漸漸不利發展，在24至36小時內會減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局說，由於降雨區主要在恆春半島及台東山區，預估雨勢要到明天清晨或上午後才會減緩；高雄、台南的降雨比較接近東側，對水庫進帳有限，隨著颱風通過台灣南端，高雄、台南愈晚愈易感受到間歇性降雨。

氣象局提醒，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10級以上強陣風；東部、西半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；台北盆地受地形影響，也有強陣風出現的機率；從昨（5日) 起至今天(6日) 下午2時止，蘭嶼已有14級、恆春也有10級陣風出現。

24小時雨量預測方面，氣象局預估屏東縣平地為80到150毫米、山區300到450毫米；恆春半島平地300到450毫米；花蓮縣平地、山區80到150毫米；台東縣平地與山區300-450毫米：蘭嶼綠島80-150毫米。