新北、故宮攜手推新北上河圖創客市集

新北市政府與國立故宮博物院攜手合作策劃「 新北上河圖」創客市集，今(6) 日起連續兩天於國立故宮博物院廣場及至善園熱鬧登場！ 由教育局率領40校創客社群學校師生，並結合勞工局、文化局， 以故宮人氣國寶〈清明上河圖〉為主題，創新策劃「食、衣、住、 行、育、樂」六大主題區，近70個特色攤位，再現〈清明上河圖〉 的當代風華！

當日由吳明機副市長及故宮博物院余佩瑾副院長出席開幕式， 並由樟樹國際實中以清明上河圖主題設計製作服裝、 黎明技術學院學生走秀， 更穿插展示各創客社群學校師生以清明上河圖融入新北特色製作的創 客作品，如坪林國中以坪林茶文化結合宋朝奉茶展示茶道， 五寮國小使用三峽竹筍殼製作手抄紙， 呈現聖旨卷軸和新北上河圖經摺頁； 還有板橋高中製作會算命的風鑑機器人、中正國中製作仿古轎子、 樹林高中布染披風、三重高中團扇及蘆洲國小花式跳繩等， 呈現該朝代商業、手工業、民俗、建築、交通工具等詳實形象。

除了開幕動態表演， 現場六大主題區更展出師生以貼近日常生活的視角， 發揮創客精神做出的各種食衣住行育樂用品。 如穀保家商以臺灣甜點結合故宮國寶翠玉白菜設計模具， 並以綠豆仁、梅子口味餡料， 製作出維妙維肖的仿真翠玉白菜綠豆糕。 八里國小學生結合跨領域課程，學習木工技術製作仿古舢舨， 在課程中也結合八里左岸漁港環境，讓學生實際乘坐舢舨。 成福國小與李梅樹紀念館結合三峽特色， 並以李梅樹藝術家所繪的鳥類圖案為樣本，透過雷雕方式切割木片， 再用手繪上彩及縫線裝飾，完成獨特的鳥類項鍊、鑰匙圈。 而安康高中學生利用FRC底盤、氣壓系統搭配自行設計的填箭、 射箭機構，做出能夠遙控的投壺機器人， 體驗古代文人雅仕投壺的遊戲樂趣，古今融合別有一番新意！ 此外也結合勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局圖書館、 博物館等跨局處資源，展出皮革古玩盒—歲月浮華、 茶文化多寶格等豐富文創作品。

吳明機副市長表示，新北首次與故宮合作， 更擴大於故宮辦理創客市集，是很棒的跨局處、 跨單位及結合產業職人之合作，呼籲「1個idea、 2人一起動手做、三五好友齊分享」的理念， 希望讓所有市民一起來體驗「想得出來，就做得出來」之創客精神， 從學校、生活週遭乃至產業都可以玩「創客」，擴散創客能量， 相信新北教育及產業都會有更亮眼的表現。

明(7)日將舉辦RUN！新北Maker上河圖競賽， 以清明上河圖的交通工具為主題， 讓各校透過跨領域課程發揮創客精神， 進行遊行活動及搬運競賽等趣味活動。 本次也補助學校帶學生到故宮參與創客市集， 期盼帶給新北的孩子與市民們更多元的創客學習資源， 在瞭解文物的同時也能發揮創意，實際動手做出作品。 系列活動資訊可上「新北創客漾」粉絲專頁查詢。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供