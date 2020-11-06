雙11電商購物戰開打 富邦銀行momo卡指定期間最高回饋20%

年度重量級購物慶典雙11將至，各大電商平台早已摩拳擦掌，各出 奇招搶客。北富銀聯手momo購物網迎戰雙11，除了momo卡 友獨享的指定品牌10%回饋無上限從原來的500大品牌擴大至6 00大品牌，含括家電、3C手機、美妝、保健戶外、家居寢具、 服裝精品等知名廠牌，2020/11/10~11/12三天北富 銀再加碼刷卡單筆滿2,000元送200元刷卡金回饋(需登錄， 限量)，加總起來等同最高回饋20%，堪稱是今年雙11最具潛力 的購物神卡！另外，雙11當天若於momo購物網下單， 享有免登記每2小時送一台宏佳騰智慧電動機車的抽獎資格， 預計送出11台。卡友可先列好願望清單，把握雙11一次刷好拿滿 ！

北富銀表示，宅購物已成為後疫情時代的生活標準配備，加上今年雙 11戰線提早開打，激勵momo卡的成長，根據統計，今年10月 momo卡的每日平均進件量比9月增加超過15%，11月可望繼 續穩速攀升，接下來還有雙12檔期、聖誕節、 明年農曆春節前的購物大旺季，預期momo卡發卡量將再次突破新 的里程碑。

根據北富銀信用卡大數據調查顯示，新冠肺炎疫情推進「 宅生活型態」的普及，以momo卡為例，今年3月疫情達高峰時， momo卡平均每卡消費筆數來到今年的波段高點(每卡逾3筆)， 4月~10月雖然國內疫情減緩，momo卡消費力道仍強勁。若從 3月~10月每日交易筆數來分析，momo卡友最愛睡前買一波， 每晚22:00~24:00為購物尖峰，白天則以早上10: 00~11:00、下午14:00~16:00的交易筆數最多； 而在所有品項中，「食品」為momo卡友網購之大宗， 顯見民以食為天，「吃」依舊為網路市場最吸金的焦點。

迎戰雙11，momo卡特別加碼，將momo購物網10%回饋的 品牌擴增至600大，優惠品項網羅食、衣、住、行、育、樂， 卡友只要在2020/11/30前持momo卡消費， 提供天天不限金額享10%momo幣回饋無上限，不須登錄， 有刷有回饋，滿足卡友生活各層面的需求， 且能盡情享受買多賺多的樂趣。1 momo幣等同1元，可用來折抵日後在momo購物網的消費金， 實用又方便。

除了momo卡，北富銀也為其他卡友準備豐富的雙11限定刷卡優 惠。2020/11/1起，富邦卡友於PChome線上購物、 蝦皮購物、Yahoo三平台(購物中心/超級商城/拍賣)、淘寶 /天貓、東森購物(含森森購物)、myfone購物刷富邦卡， 單筆消費滿額享刷卡金回饋(需登錄，限量)。北富銀提醒， 有些電商平台會在雙11前夕推出購物節、 晚會購物慶等期間限定活動，祭出最超值的刷卡趴數回饋，例如PC home線上購物於2020/11/9~11/13持富邦卡消費 滿額享最高15%回饋，卡友可利用這幾天多看、多比較， 選定良辰吉時FUN心刷！