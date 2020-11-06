百萬青創貸款5年免利息 臺灣企銀承作量第一

為響應政府挺青年創業，臺灣企銀積極推動經濟部及文化部開辦「 青年創業及啟動金貸款」，協助新創、 微創及文創業者取得創業第一桶金。依據中小企業信保基金統計，8 月1日新上路的青創貸款，臺灣企銀承作超過2,000件， 融資金額達17.38億元，貢獻度為全臺第一。

臺灣企銀表示，新版青創貸款配合政府政策，以「從優、從簡、 從速」三大原則簡化申貸程序，不僅申貸金額於100萬元以下者， 得以申請表取代創業計畫書，且免額外徵提保證人，同時提供前5年 的利息全額補貼，並設立專人諮詢窗口提供申請服務， 吸引眾多民眾洽詢。

青年就業與薪資停滯一直是臺灣最核心的經濟發展問題， 該行具備多元的融資貸款協助青年創業，此次擔任「 青年創業及啟動金貸款」的專責銀行，除了提供資金外， 配合經濟部於全臺各地舉辦60場說明會， 安排當地分行主管詳細介紹青創貸款注意事項， 並於現場設攤提供一對一諮詢， 更不定期邀請該行協助的青年創業家， 一同分享申貸經驗及創業心路歷程。

今年許多國內外產業受疫情影響，因規模收縮而釋出大量人才， 這段防疫期間造就的新生活型態，為文創產業及經濟帶來新商機， 臺灣企銀為協助更多青年及藝文夥伴加入創業行列， 配合政府政策推出文創產業青創貸款，提供圖書出版、工藝創作、 時尚設計、藝文展演、影像工作等相關產業融資與服務， 使青年創業者成為產業創新者，助臺灣創業人才一臂之力。

臺灣企銀強調，銀行不再只是銀行，更是帶動經濟向上的關鍵機構， 該行邁入第二個百年， 除了提供更優質的服務及追求獲利持續提升外， 更重視企業社會責任的履踐。 該行認為投資青年就是投資國家的未來， 傾力配合政府投資青年四大政策，加強輔導有志創業的年輕人， 推廣社會大眾正確的財務觀念，以具體行動回饋社會， 成為青年創業家背後的最大推手。