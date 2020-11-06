2020新北市音樂劇節《小兒子報告！沙發有黑洞》奇幻登場

「2020新北市音樂劇節」，今（6） 日在新北市藝文中心演藝廳舉行AM創意《小兒子報告！ 沙發有黑洞》首演發佈記者會， 新北市政府與台南人劇團共同主辦的「Music‧新北─2020 新北市音樂劇節」，系列節目之一由AM創意首次與夢田影像股份有 限公司合作，將「小兒子」動畫IP改編成家庭音樂劇《 小兒子報告！沙發有黑洞》，於11月6至日11月8日於新北市藝 文中心演藝廳奇幻登場。

本劇由音樂總監黃韻玲、鬼才導演吳維緯、通靈少女編劇林孟寰、 音樂劇製作人林奕君攜手合作，將入圍今年第55屆金鐘獎動畫的《 小兒子》，以科幻的劇場效果呈現孩子的腦洞世界，將2D文本轉譯 為3D影像及實際真人演出，結合投影技術虛實交錯的方式， 呈現創新的「動畫電影劇場」。精準結合影像及現場演出， 讓觀眾體驗更豐富的想像空間。

如何面對「成長過程中的挫折」是本劇欲探討的核心， 劇中同時也深度探討家庭關係， 劇中故事講述模範生哥哥阿白在校慶致詞前夕失蹤， 原來誤闖沙發底下的神秘黑洞！小發明家弟弟阿甯咕決定和爸爸、 狗狗端端，搭乘沙發號太空船潛入黑洞異世界尋找哥哥的下落… 最後他們能如期趕上校慶嗎？

這些議題在劇中的互動下刻畫出角色的立體， 並以戲劇的張力帶到教育的價值觀，誠摯地邀請一家人搭上 AM創 意的《心際冒險號》探索孩子的異世界之旅， 藉由冒險故事的過程中突顯家長陪伴小孩共同成長、 面對及解決問題的重要性！

「2020新北市音樂劇節」，全面性打造音樂劇品牌與發展基地， 想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。(https: //www.culture.ntpc.gov.tw/)； 購票資訊請洽兩廳院售票系統。

照片來源：新北市政府文化局提供

照片來源：新北市政府文化局提供