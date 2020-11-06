台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.40% 上市股票總市值達39.54兆元

根據台灣證券交易所統計，109年11月6日發行量加權股價指數收盤為12,973.53點，較上週(109年10月30日)的12,546.34點上漲427.19點，漲幅約為3.40%，台灣50指數收盤為10,452.04點，較上週的10,047.18點上漲404.86點，漲幅約為4.03%，寶島股價指數收盤為14,835.25點，較上週的14,359.61點上漲475.64點，漲幅約為3.31%。產業別指數全面上漲，以玻璃陶瓷類指數上漲6.71%為最大，以觀光類指數上漲0.29%為最小，未含金融類指數上漲377.62點，漲幅約為3.46%，未含電子類指數上漲371.62點，漲幅約為2.66%，未含金融電子類指數上漲298.75點，漲幅約為2.52%。

本週集中交易市場總成交金額為8,882.67億元，全體上市股票成交金額為8,135.69億元，股票成交量週轉率為2.16%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,841.58億元，占全體上市股票交易金額34.93%

第二名，電子零組件類1,540.04億元，占全體上市股票交易金額18.93%

第三名，光電類853.90億元，占全體上市股票交易金額10.50%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類6.84%

第二名，光電類6.44%

第三名，電機機械類4.64%

累計今年年初開盤迄今共206個交易日，集中市場總成交金額為39兆731.70億元，市場日平均成交金額為1,896.76億元，股票成交量週轉率為95.58%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

2020年11月6日全體上市公司市場總值為新台幣39兆5,423.76億元，較上週(2020年10月30日)市值38兆2,464.35億元增加1兆2,959.41億元，增幅約為3.39﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)