世衛大會復會前夕　拉丁美洲791跨黨派議員力挺台灣參與

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)第73屆世界衛生大會復會前夕,拉丁美洲國家共791位跨黨派國會議員透過國會決議、連署致函等方式,表達支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。

世界衛生大會(WHA)將於下週一(9)日復會,採線上方式進行;早前世衛大會便因為新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情,在5月首度以視訊方式召開精簡型會議,當時台灣也未受邀參與。

根據外交部,我國友邦宏都拉斯128位國會議員、尼加拉瓜90名國會議員、瓜地馬拉160名國會議員,以及巴拉圭參議院議長沙羅蒙(Oscar Salomón),近日分別以通過國會決議、連署致函世衛組織(WHO)、透過社群媒體推文或影片等不同方式,重申支持台灣加入世衛組織等國際組織。

此外,墨西哥眾議院副議長芭蒂爾娜(Dolores Padierna)、中美洲議會123名議員、南美洲146位議員等也透過相同方式支持台灣的國際參與。

其中,來自拉丁美洲17個國家及中美洲議會共144位友台國會議員在今(6)日透過視訊會議擴大辦理拉丁美洲跨國會平台福爾摩沙俱樂部(Formosa Club)會員大會。

根據外交部,福爾摩沙俱樂部成員尼加拉瓜國會議長博拉斯(Gustavo Porras)、秘魯國會前議長卡拉瑞達(Luis Galarreta)、巴拉圭眾議員梅蒂娜(Del Pilar Medina),以及中美洲議會議長薩莉娜(Fanny Salinas Fernández)也在會中,分別代表拉美國家及區域組織,一致肯定「台灣模式」成功防疫,並支持我國參與世衛大會及世衛組織相關技術性會議、機制及活動。

針對將近800位拉美國家國會議員跨越國家及黨派表達對台灣參與國際組織的支持,外交部透過聲明表達誠摯感謝,並表示樂見這股友我民主力量持續壯大。

外交部表示,上述議員基於全球防疫合作、捍衛民主人權等共同理念對台灣情義相挺,台灣作為國際社會負責任的一員,將繼續秉持台灣可以幫忙(Taiwan Can Help)的精神,積極與國際社會攜手合作,克服全球公共衛生及疫情蔓延的嚴峻挑戰。

外交部也指出,台灣2,360萬人民的健康權必須被保障,並且有權利參與世衛組織及相關會議、活動,唯有國際公衛體系包容全球所有利害關係者,才能確保防疫沒有漏洞,真正落實聯合國(UN)「不遺漏任何人」及「全民均健」的目標。

台灣因為防疫表現亮眼,且持續捐贈醫療物資予國際社會,各國聲援台灣參與世衛大會的力道也比往年更加強大。除了拉丁美洲之外,歐盟及其他歐洲國家高達644位跨黨派議員,也在昨(5)日聯名致函世衛組織幹事長譚德塞(Tedros Ghebreyesus),敦促世衛大會邀請台灣以觀察員身分出席下週會議。

信函表示,將台灣排除在世衛組織體系之外是「不公平待遇」,不僅有損台灣2,300萬人的基本健康權,也對全球疾病防治網造成危險的缺口;議員們同時籲請譚德賽落實自己提出的「若不能人人安全,就無人安全」(No one is safe until everyone is safe)目標,邀請台灣以觀察員身分出席世衛大會,並將台灣完全納入世衛會議、機制及活動,以符合各方利益。