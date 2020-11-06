台北福華歲末感恩限定 香榭火雞禮籃任您購

11月26日 是西洋感恩節，依照西方社會傳統，更是家人聚首，親友同歡樂共享大餐的溫馨時刻，為迎接感恩耶誕佳節，即日起至12月23日台北福華大飯店七賢吧提供火雞外賣服務，於11/15前訂購付款，更享8折優惠。讓您在冷冽的冬季，也能品嘗到溫暖又美味火雞料理，聖誕節除了收禮物，還要食大餐！更為您準備火雞派對套餐及單點美食。慢烤至金黃油亮、肉質鮮嫩多汁的傳統火雞，搭配手工洋芋泥、招牌配菜及經典醬汁，還有點心坊主廚精心獻上南瓜輕乳酪蛋糕等應節美味，為您的派對增添不少亮點！

台北福華今年提供火雞外賣大餐，主廚精選重達約5公斤的火雞，填入切丁的洋蔥、栗子、吐司等餡料，並以鼠尾草、胡椒香料調味，然後將整隻火雞放置在大量蔬菜上，放入烤箱烘烤，以低溫烘烤約一個半小時，烘烤期間不時以烘烤所瀝出之油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至酥脆且呈現焦糖色才算大功告成。剛出爐的火雞一刀切下，那溫熱撲鼻的香氣，讓人口水都不自覺地要流了下來，佐上酸甜芬香的蔓越莓醬或以烤雞湯汁為底所製的雞雜醬，讓雞肉吸入醬汁，口感更加圓潤。火雞外賣還可搭配手工洋芋泥、口感輕盈的南瓜輕乳酪蛋糕或品醇澳洲亞庫米酒莊的希哈維歐尼紅酒，讓平日因忙碌而少聚餐的家人溫暖相偎桌前，共享豐盛的感恩饗宴，絕對再適合不過了。

為了照顧每位顧客不同的喜好，溫馨的火雞組合也搭配了副食做外賣，不論您喜愛香濃可口的手工洋芋泥或是主廚特製的南瓜輕乳酪蛋糕，台北福華大飯店都為您溫馨獻上，正是享用火雞的最佳搭配。訂購專線：(02) 2326-7428七賢吧