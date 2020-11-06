美國2020總統大選結果未出爐　台灣股市萬三關卡卻步•日本東京股市6日收盤創9年新高

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國2020總統大選結果尚未出爐，不過，美股連日走高，其中，道瓊工業指數大漲542.52點，收在28390.18點。

台股今天(6日) 開高震盪，加權指數最高來到12999.16點，不過近關情怯，終場收在12973.53點，漲54.73點，成交量新台幣1829.52億元。

台股今天開高震盪，加權指數高點來到12999.16點，距離13000點只差「1點」，但上攻力道不足，望萬三關卡止步，終場漲幅收斂，收漲54.73點，收12973.53點，成交量1829.52億元，週線翻紅，上漲逾400點；新台幣持續走強，早盤一度攻破「彭淮南防線」、28.5元關卡，呈現股匯齊揚格局。

中央社引述宏遠投顧研究部副總經理陳國清認為，在高科技股領軍下，帶動美股大漲，同樣帶動台股電子股表現較為強勢。若美國大選結果底定，美國四大指數有望續創新高，屆時台股大盤及個股股價將可望跟著美股上漲或創新高。

他建議，投資人未來選股仍應以基本面獲利、未來有利趨勢、本益比基期低、籌碼乾淨為原則。

東京股市日經225指數6日收盤則創1991年來最高紀錄。

日經225指數上漲219.95點或0.91%，收24325.23點，創1991年11月來最高紀錄。日經225指數一週來累漲5.9%。東證股價指數今天上揚8.55點或0.52%，收1658.49點，一週來累漲5.0%。

日本東京股市今天開盤走低，回吐近期漲幅，對日圓兌美元升值做出反應。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）說：「但在美國總統大選的不確定性降低後，投資人恢復逢低買進。」