世界級名畫醫療口罩台灣限量釋出　孟克《吶喊》釋放疫情下焦慮心聲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）口罩控看這邊！蛙蛙公司旗下品牌「看我臉色」因應全球新冠肺炎疫情，聯合台灣口罩大廠康匠推出世界級名畫系列醫療級口罩，可搭配每日衣服把梵谷、高更、孟克等大師名畫如同配件戴著走。

此次推出大家最耳熟能詳的經典創作，印象派畫家梵谷、莫內、盧梭、高更、孟克、及秀拉共6位藝術家28件作品，包含享譽國際的梵谷《星夜》、孟克《吶喊》、莫內《睡蓮》等，品牌將設計巧思加入新鮮感，盼透過藝術療癒人心，並替日常生活注入時尚。

有趣的是，站在橋上嗚著耳朵驚聲尖叫的《吶喊》，來自挪威表現主義畫家孟克，此件作品裡扭曲的臉孔及強烈的色彩，讓部分觀者產生不安的情緒，品牌表示畫中人物舉動十分符合疫情之下感到焦慮的現代人心聲，然而，藝術史裡提及畫家日記裡記載，「我聽到大自然從那一頭傳來無盡的吶喊」，因此「吶喊」不是出自於人而是大自然，如同梵谷，孟克本身也患有精神疾病，加上這層意義，絕美的系列口罩更具有療癒的效果。



孟克《吶喊》口罩(圖/台灣英文新聞)

此外，印象派畫家莫內的《印象‧日出》舉世聞名，其描繪莫內和家人居住的諾曼第地區的利哈佛港，從表現方式來看，厲害之處在於對光影及畫面的處理，也是他發明「色彩分割」手法，進而表現出自然光線的明亮，而當時盛行的風格為古典寫實，藝評家難以忍受其粗糙的表現手法，是藝術史上的一大創舉。

「看我臉色」名畫系列採用最新數位印刷技術，為符合台灣檢驗認證的三層防護醫療級口罩，外層為ＰＰ不織布阻擋飛沫與顆粒粉塵，第二層為熔噴不織布，最內層為吸水親膚柔軟層。

名畫系列口罩限量首波將於蛙哇公司官網、全台7-ELEVEN、及MOMO購物網開賣，一盒30片裝。詳情請見官網。

名畫系列名單

梵谷：《十二朵向日葵》、《星夜》、《杏花盛開》、《鳶尾花》、《隆河上的星夜》

莫內：《睡蓮》、《鳶尾花》、《印象。日出》、《睡蓮池-早晨》、《白楊樹》

高更：《白馬》、《黑色小豬》、《從前》、《瓶中花》、《三個小屋》

秀拉：《大碗鳥的星期日下午》、《格拉沃利納運河》、《貝桑港的前港入口》、《庫爾布瓦橋》、《騒動舞》

盧梭：《赤道地帶的原始林》、《瀑布》、《猛獅就食》、《夢境》、《異國風光》

孟克：《吶喊》共三款