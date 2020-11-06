線上泰國臺灣形象展近200台廠參加 虛實整合新體驗打造逾百虛擬攤位

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2020年線上泰國臺灣形象展」於11月4日正式於線上、實體同步舉辦，為貿協今年唯一海外仍有實體展示的臺灣形象展。雖全球疫情仍然嚴峻，泰國與臺灣疫情狀況控制得宜，因此今年線上泰國臺灣形象展，首創兩地連線，臺北─曼谷同步舉行開幕典禮，揭開本年規模最大的形象展序幕，此次共計180家臺灣廠商線上參展，超過400場預約雲端洽談。

貿協表示，此次展覽以Let’s THAI together為主題，帶出台泰之間的友好交流，雖受疫情影響，但形象展不會取消，運用數位科技線上展會拉近臺灣、泰國雙方距離。

泰國臺灣形象展亦受到泰國臺商會大力支持，共8家臺商共同展出，產品亦著重於物聯網運用包含泰金寶工業所展出的工業4.0機械自動化服務等，提供泰國買主專業解決方案。

康聯訓科技的智慧居家監控及家電操控；思納捷科技更以智慧能源、智慧工廠甚至校園等提供客製化一站式服務。

貿協強調，線上臺灣形象展致力於打造新體驗，全力數位轉型並運用最新科技，協助所有參展廠商運用3D方式展出虛擬實境產品，打造逾100個虛擬攤位。

貿協表示，「每個攤位就是一家廠商的虛擬分身」，買主登入形象展網頁，如同進入真實展覽現場，除清楚的展區分類外，亦能實際「逛」不同虛擬展區，並可360度零死角瀏覽有興趣的產品，接近親臨觀展體驗。如遇買主有意願與廠商洽談，貿協則進一步說明，買主更可透過「一鍵洽談」功能，立即線上預約與廠商視訊洽談、立即下單。

除3D產品線上體驗外，亦安排多場線上產業交流論壇，如健康產業形象館舉辦「台泰交流醫護保健合作線上座談會」，邀請台大、成大、北醫及彰化基督教醫院等共9位醫生及講師分享最新醫療產品及高端醫療健檢等服務，推廣臺灣醫療產業創新動能。