颱風閃電持續西進 估最快7日清晨解除陸警

氣象局今天表示，輕颱閃電往西行進，逐漸通過台灣南側海面，依照目前行進速度，加上地形影響的不確定性，預估在明天清晨到白天期間才會解除陸上颱風警報。

中央氣象局今天下午2時30分更新颱風閃電消息，中心位置在北緯21.4度，東經121.0度，即在鵝鑾鼻的南方約60公里處，以每小時13公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓982百帕。

氣象局表示，受到颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；花蓮、屏東地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區注意淹水。

氣象局指出，依照目前行進速度，加上地形影響的不確定性，仍然預估在明天清晨到白天期間才會解除陸上颱風警報；颱風中心仍是沿著恆春半島南端海面通過的機率較高，進入台灣海峽後因為海面上的條件加上東北風南下，都會漸漸不利發展，在24至36小時內會減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局說，由於降雨區主要在恆春半島及台東山區，預估雨勢要到明天清晨或上午後才會減緩；高雄、台南的降雨比較接近東側，對水庫進帳有限，隨著颱風通過台灣南端，高雄、台南愈晚愈易感受到間歇性降雨。

氣象局提醒，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10級以上強陣風；東部、西半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；台北盆地受地形影響，也有強陣風出現的機率；從昨天起至今天下午2時止，蘭嶼已有14級、恆春也有10級陣風出現。

24小時雨量預測方面，氣象局預估屏東縣平地為80到150毫米、山區300到450毫米；恆春半島平地300到450毫米；花蓮縣平地、山區80到150毫米；台東縣平地與山區300-450毫米：蘭嶼綠島80-150毫米。