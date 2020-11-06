中國無名漁船又非法越界！ 台灣海巡登檢取締逮4人

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）海巡署第十（馬祖）海巡隊10037艇5日執行海上巡邏勤務時，於馬祖北竿海域發現1艘中國籍無名漁船非法越界，旋即登檢取締，經查獲船長及船員共4人，並將該中國籍無名船押返南竿福沃港碼頭偵辦。

海巡署表示，馬祖海巡隊昨（05）日下午1點左右接獲通報，雷情顯示1可疑目標進入馬祖海域禁限制水域內，立刻派遣線上巡防艇10037艇前往查處，於北竿高登外海0.3浬處發現該可疑目標為中國籍無名漁船。

該船違法進入我國海域，10037艇隨即廣播鳴笛請「無」船停俥受檢，未料該船拒絕受檢，10037艇人員旋即以優勢警力強勢登檢取締到案經查該船船員共4人及蟹籠170具 ，船長初步量測體溫均正常，也未於船上發現豬肉、牛肉製品後將該「無」船押返福澳港偵辦。

海巡署表示，為嚴防武漢肺炎、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，後續由縣政府環境資源局派員進全船消毒、縣政府衛福局疾管科派員進行人員檢疫，確保防疫無漏洞。

海巡署表示，為維護海洋永續經營理念，馬祖海巡隊將提高巡邏密度打擊非法魚撈行為，並配合大型艦進駐計畫以靈活勤務規劃及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益，也呼籲漁民朋友如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時積極舉報，可撥打海巡署118服務專線通報，海巡隊將會立即派艇前往處理。