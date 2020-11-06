（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戲劇化已不足以形容本次美國大選，計票持續，拜登贏面愈來愈大。然而，外媒認為，即便川普輸了這場選仗，「川普主義」（Trumpism）卻已然獲得勝利。

《衛報》駐華府記者史密斯（David Smith）撰文指出，川普上任四年以來，習於攻擊體制、扯謊，帶來混亂的執政模式，再加上新冠肺炎（COVID-19）肆虐，照理來說民主黨應能輕鬆以壓倒性票數取勝。然而開票結果證明，事與願違。

美國精神何在？當許多美國人大喊，「我們不是這樣的人」，川普「教徒」展現的卻是，「我們就是這樣的人，以後也不會改變」。

川普不僅在佛羅里達州、德州等大州站穩腳步，甚至贏來不少白領階級支持，也撬走了民主黨的拉美裔選票。他「個人教派式」的造勢場子，激情程度比以往可謂有過之而無不及。從選民反應來看，其種族歧視、性別偏見與妄言風格，似已獲得合理化與強化。

再者，史密斯認為，共和黨眼看有可能保住參議院多數席次，在眾議院也有所斬獲，不少與川普槍口一致的共和黨人都選得漂亮，在在透露出了，共和黨儼然已成了「川普黨」。

這意味著，拜登就算贏了大選，執政之路也必佈滿荊棘，遭逢來自參議院「川普派」的阻撓。史密斯認為，無論白宮是否易主，川普主義已深植共和黨骨髓，恐得花二到三次選舉才能「清洗完畢」。現下其民粹主義已凌駕共和黨在貿易、移民等諸多議題上的傳統方針，而川普就算今年讓出寶座，其影響力難道就此式微？誰知道呢？2024年，他的兒子甚或他本人，都可能再度問鼎白宮。

【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟