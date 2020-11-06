聘僱外籍藝人恐吃高額罰單？台北市重建處聯手同業公會加強宣導

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）百貨公司週年慶期間，業者邀請外籍藝人於賣場歌舞表演，往往吸引消費者注意並帶動買氣，但台北市勞動局表示，未經查驗工作證件或未經合法申請程序，即讓外籍藝人於營業場所表演，卻有可能觸犯就業服務法，業者可能吃上罰單！

近來常有電視台，百貨公司及音樂餐廳等商家，於營業場所讓委外廠商聘請外國人士進行演出，但業者因不熟悉法令，而觸犯就業服務法者所在多有，台北市勞動力重建運用處（下稱重建處）日前辦理「聘僱外籍藝人，你了解多少？」法令宣導，有10家知名電視台參與，希望了解法令規定，避免違規受罰。

台北市重建處表示，外籍人士除在公開場合表演外，亦有電視台委外節目製作公司，安排未有工作許可之外國人在其攝影棚錄製節目、參與拍攝。在一些案例中，實際安排外籍人士工作的經紀公司或邀請展演的單位，如未替外國人申請工作許可，即可能觸犯就業服務第57條第1款。

而這些表演的空間或錄製節目的電視台，則可能違反就業服務法第44條，展演廠商、餐廳、百貨公司商品櫃位業者及節目製作公司，將各面臨新台幣15萬元以上的罰款，許多業者在觸法後才知道需要申請外國人的工作許可，但外國人公開表演或節目播出都已成事實，主辦單位甚至有公開宣傳的海報或廣告，民眾觀看後也常在個人臉書或社群媒體發布表演影片或照片，或直接向政府主管機關檢舉。

不論時間地點都十分明確，事證確實，即使主辦單位事後陳述不諳法令，亦無法做為免罰的依據。

臺北市勞動局長陳信瑜提醒，任何人不得非法容留外國人從事工作，違者最高可處新臺幣75萬元整罰鍰，商家不可不慎。若有合作廠商帶外籍人士至營業場所從事工作時，一定要查驗並照相留存外國人之居留證正本（確認在我國可合法居留），以及勞動部核發的工作許可證正本（且須注意許可效期及許可之工作內容，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可。