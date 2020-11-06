台灣僑委會舉辦臺泰智慧城市交流會　加強雙邊產業鏈結

（台灣英文新聞）為促進海內外智慧城市產業鏈結與商機媒合，僑務委員會繼9月舉辦「臺馬智慧城市產業交流會」後，5日再度舉辦「臺泰智慧城市產業交流會」，邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才、駐泰國代表李應元以及臺泰相關產業專家，與僑臺商分享臺泰雙邊智慧城市的發展現況與未來展望。

僑委會5日以線上和實體方式混合進行臺泰智慧城市產業交流會。泰國安美德集團、泰達電，以及臺灣的中華經濟研究院、資訊工業策進會、中興工程顧問股份有限公司、臺灣智慧城市發展協會皆受邀進行智慧城市簡報，與世界臺灣商會聯合總會名譽總會長游萬豐、亞洲臺灣商會聯合總會總會長劉樹添及泰國臺灣商會聯合總會總會長郭修敏等海內外臺商代表，就智慧城市領域的合作機會與前景進行交流。

僑委會委員長童振源致詞表示，智慧城市是世界重要潮流，根據瑞士洛桑國際管理學院發布的2020全球智慧城市指數，臺北市在109座城市當中，名列全球第8名、亞洲第2名，「不僅臺北市， 臺灣其他城市也有巨大進展，桃園市從2009年迄今，持續在智慧城市論壇名列前茅，去年更是獲得全球智慧城市首獎；泰國去年舉辦亞太資通訊聯盟智慧城市獎，也由基隆市拿下首獎」。

童振源指出，臺灣在智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧教育及智慧建築等領域都有優秀成績，泰國政府也視智慧城市為重要施政目標，臺泰未來的合作有巨大潛力，僑委會希望透過雙邊座談締造更多商機，臺灣產業也能透過海外臺商往泰國等東南亞國家共同推動合作。

通才致詞時分享，泰國十分需要智慧城市建設，例如交通、醫療及物流等各領域，若能引進智慧城市技術，可以大幅提升便利度。他說，臺灣在這些方面很強、是世界領先，這些需求有很多商機，不僅能為泰國民眾的日常生活帶來很多好處， 泰國企業也可望在智慧科技協助下，降低物流等成本，提高競爭力，智慧城市能改變臺泰合作面貌，為臺泰都會帶來好處。

李應元則透過視訊連線表示，泰國啟動「泰國4.0」經濟改革計畫、開發東部經濟走廊，每件事都在講「智慧」，包括智慧城市、智慧交通、智慧物聯網，泰國是東協重中之重，李應元也呼籲臺商和社會菁英，「把眼光投到泰國，掌握產業鍊重整商機」。



（圖片：台灣英文新聞）

李提到，台灣中興工程顧問公司與泰國安美德集團也在2019年於曼谷共同開發的「安美德-臺北智慧城」(Taipei Smart City@AMATA) ，是臺灣在東南亞第一個智慧城市展示據點與整合平臺，時任駐泰大使的童振源委員長也代表我國政府出席啟動典禮，見證臺泰合作新里程。