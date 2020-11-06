〈時評〉勿讓數位身分證成為台灣國安災難

數位身分證上路在即，預計於明年1月試辦、7月全面換發，但其實這項政策存在缺乏法源依據、侵犯隱私、資料外洩等種種疑慮，目前許多專家學者提出質疑，政府卻沒有踩剎車的跡象，匆忙急促上路的結果，很可能會演變成為一場國安大災難。

內政部這次推行換發身分證，是依據戶籍法第52條授權內政部制定國民身分證格式、內容、製發，沒有限制只能採紙本形式。不過，外界認為這條文只規定身分證的格式，並未授權政府可以將身分證數位化，因為一旦缺乏完整的資安保護，資料隨時可能外洩。

不僅如此，因為數位上的落差，一些老年人使用數位身分證時，可能無法好好保管個人密碼，反而要委託他人，也容易衍生其他問題。因此，數位身分證的推動，許多專家學者和公民團體主張，政府必須重新取得人民的同意。

只是，內政部堅稱已獲得授權，這也讓不少人好奇，若是擔心個資外洩的人，是否可選擇不領數位身分證，繼續保留紙本身分證？可惜的是，政府目前打算全面強制換發，民眾連選擇的餘地都沒有。

相較於七大工業國中，只有德國強制發行晶片身分證，日本就未強制領證；而且值得注意的是，德國避免個人資料遭串連使用，並無固定的身分字號，包括社會福利、健康保險號、駕照都有各自獨立的號碼，與台灣只有一個身分字號的情況明顯不同。

另一個法律爭議是，到底需不需要專法和機關來保障數位身分證，內政部態度保留，認為目前法令足夠因應各種問題，且數位身分證的使用紀錄都只留存在提供民眾服務的各個政府機關內部；換句話說，並無成立專責機關的必要性。同一時間，負責推動的行政院政委唐鳳希望，能成立個資保護專責機構的組織法，顯示政府內部意見也有分歧。

各界疑慮不斷，癥結問題是怕資料遭竊。因為根據內政部規畫，數位身分證打算仿照愛沙尼亞的 X-Road 系統，架構一個跨政府、機關的資料通道網路「T-Road」，讓數位身分證可以一卡走遍全台灣，提供一站式平台的完整服務。內政部聲稱，晶片卡、作業系統、應用系統、讀卡機等資通產品，都會通過高規格安全認證，晶圓更具備軍事機密等級。

雖然內政部著重於晶片的安全性，降低製程上的風險，避免私密金鑰外洩，但政府以T-Road為基礎架構，只處理公部門間的資料介接，卻忽視了周邊設備、相關法制基礎及安全管理規範。數位身分證技術仍在有遠端讀取的安全問題，像是讀卡設備本身若遭裝設惡意側錄元件，容易資料外洩，連接運算的設備也可能被植入惡意程式或木馬等，這些層出不窮的現象，正是各國面臨的相同挑戰。

另方面，數位身分證裡面到底存哪些資料，以及又有哪些資料和使用情況被政府記錄，用戶根本無法控制，完全操之在政府手上，相形之下，當數位身分證在某些場合被讀取時，用戶無法知道自己到底有哪些資料曝露在對方手上。 綜使數位身分證是世界趨勢，但仍有法律爭議和資安風險下，不應該強行上路，應該先傾聽各方意見，完備法律規章，建構好基礎使用環境，才不會讓個人資訊外洩，甚至是被虎視眈眈的中國駭客竊取，衍生成更可怕的國安問題。

（作者李平華，資深媒體人）