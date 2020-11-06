療癒！佇立於亂世的寧靜　吳東龍抽象展台北誠品登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）藝術家吳東龍於台北誠品畫廊展出經典的「符號系列」，以其一貫內斂極簡的抽象畫撫慰人心，安靜佇立於亂世中難以被忽視，自即日起展至11月8日止。

誠品畫廊展出吳東龍2019年至2020年作品，完整呈現透過堆疊、切割產生的「符號系列」，凝聚力強的幾何色塊來自藝術家直覺的反應，其創作過程十分的理性，而創作後的感受也透過畫作直達觀者的心。

吳東龍從選擇胚布到裱貼畫布都親力親為，先在胚布與木框上來回塗上動物膠，接著塗抹的石膏為畫布打底，再以油彩暈染後用膠帶貼滿畫面，然後細心切割出圖案，上色後撕掉膠帶的他滿心期待和「孩子」見面。



展場入口處(圖/誠品畫廊)



吳東龍創作過程(圖/誠品畫廊)

雖然創作過程看似十分制式，和最終成品正式見面前，吳東龍也大概都知道它會長什麼模樣，但如同母親懷胎十月的心情，尚未見到寶貝孩子時，多少都懷到著忐忑及不安，然而每次創作都如同情感的釋放，「畫草圖的當下跟著直覺早，畫完從過程中得到新的感覺」吳東龍說。

此次，藝術家也展出去年於德國駐村3個月的系列創作，受到時間影響可見較精緻小幅的作品，特別的是他就地取材首次使用半圓形畫框作畫，雖然同為幾何圖形，但符號的產生源於在德國生活時的感受，當地人的極簡、內斂及講求精準的調性和他一拍即合，於是注入其精神，而畫布錯縱的紋理帶來穩定性卻也不失律動感。



新作(圖/誠品畫廊)

有趣的是，吳東龍善用畫廊空間營造巧思，在迴廊處印入眼簾的是則為此次新作，也是展場裡最大件的作品，有別於「符號系列」的穩重，其分散型的圖案帶給觀者漂浮輕盈感，如同藝術家策畫的「驚喜派對」。

吳東龍表示，展覽迴廊處安置最大件的作品，使用的色調也十分符合現在的季節，使用入秋色系像是光線打在乾枯稻草堆上的光線，帶有土壤泥味，但卻帶給人外放、漂浮、輕盈感，沒有具體形象看了心情也較開闊，和經典的［符號系列］形成有趣對比。

無論是具體的或外放的形式，其極簡抽象創作卻在停留在不少人心中，吳東龍透露，希望自己簡約純粹精神性的創作，透過色彩讓觀者留下印象，其沉靜低溫色調能保有時間感，更能跨越世代跟界線，回推到100年前看也不覺得違和。

「創作就是我生活的一部分，多少會受到外在環境影響，但堅持發展抽象形式已20年，大環境變成怎樣我們也無法預料，期許作品讓觀者在紛擾時代得到平靜安定感，看似簡潔的創作其實蘊藏許多細節，這些都是要親臨現場才能感同身受，也唯有如此才能和作品產生連結。」吳東龍說。

該展將展至週日，若無法前往誠品畫廊也可於線上展廳觀看。



展覽尾聲可見藝術家工作室及居家物件，營造溫暖氛圍引人入勝(圖/誠品畫廊)



展場(圖/誠品畫廊)