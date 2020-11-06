第13屆TCSA台灣企業永續報告獎獲獎名單出爐 頒獎典禮18日台北登場

2019TCSA透過世界級的舞台 讓國際社會見證台灣永續力。(照片由台灣企業永續學院提供) 2019TCSA透過世界級的舞台 讓國際社會見證台灣永續力。(照片由台灣企業永續學院提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣企業永續學院主辦的「第13屆TCSA台灣企業永續獎」，今年參獎家數達252家較去年成長28%，當中有29所大學及14所醫院，預計11月18日在台北國山大飯店舉辦頒獎典禮，主辦單位期許參獎企業能夠將長期深耕的永續成果，提升企業形象與聲譽，創造公司新價值。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，企業揭露傅統財務資訊已不符投資者及社會大眾期待，為回應各界利害關係人關切之重大主題，揭露包含環境(E)社會(S)與治理(G)面向的非財務資訊或CSR相關訊息已成為銳不可擋的全球趨勢、更成為投資新顯學。

台灣企業永續學院表示，今年中、英文報告書計有192家企業參獎，最終「年度最佳報告」殊榮由服務業中華電信及製造業遠東新世紀獲得，樹立誠信治理及透明揭露楷模。該獎項全面性考核企業永續性及ESG績效內容接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，所有評選方式公開透明。

今年的評審團共有486位志工評審與182位知名専家學者，合計668位共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，讓本次獲獎企業再度成為投資機構選擇標的及大學新鮮人求職之首選。

企業巨擊齊聚千人大會GCSF共享榮耀時刻 TCSA歷屈頒獎典禮係企業高層相聚交流絕佳平台本年度頒獎典禮再次結合第三屆GCSF全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainabilty Forum)盛大辦理千人盛會兩天的活動同時辦理各分場、工作坊及研討會現場規劃舉辦7大論壇分場，預計將有2,000人以上出席參與。

完整榜單請逕至活動官網查詢，頒獎典禮將於11月18日在台北圓山大飯店大會廳舉辦，歡迎各界觀禮。本活動一律採線上報名，名額有限，報名從速。