實踐永續飲食！「The Game Changers」紀錄片獲官方授權在台灣放映

「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)首映會。（圖片由里仁公司提供） 「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)首映會。（圖片由里仁公司提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)紀錄片，或譯「茹素的力量」，在歐美掀起討論熱潮，該影片將在台灣進行三場公益放映。台灣最大的蔬食通路業者5日在台北，與倡導綠色生活的NGO組織共同舉辦2020第一屆「永續飲食生活節」並以此片拉開序幕。

近年全球永續蔬食運動已呈現爆炸性發展，光是2017年便較前一年增長五倍。而隨著多款新世代植物肉的問世，經濟學人更稱2019為純素之年。《經濟學人》2019年的調查中，25至34歲的美國人有1/4是素食者。

《每日電訊報》也指出，英國素食人口在過去五年內增加360%，達到325萬。德國蔬食人口也成長驚人，現有930萬蔬食人口，占德國總人口10%。台灣蔬食人口更高達330萬佔總人口比例14％以上，成為印度之外，全球最高素食人口比例的國家。

多位影視名人瓦昆菲尼克斯、李奧納多在今年奧斯卡慶功宴與金球獎晚宴大力倡導蔬食。而世界級運動選手圈更掀起純素飲食風潮，包括拳王泰森、網球冠軍大小威廉絲、多項奧運金牌得主劉易士等都是其中的菁英。

「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)。（圖片由里仁公司提供）

八屆世界冠軍Dotsie Bausch更在採取純素飲食後以39歲高齡打破紀錄奪得奧運金牌，而美國奧運舉重選手Kendrick James Farris也因此打破兩個美國紀錄。

蔬食運動演變至今，早已從傳統的宗教、友善動物，發展為積極務實的環境永續、健康體態、甚至更進一步追求運動巔峰表現。

根據VeganCaculator計算，一個人一個月不食用動物性食品，就可以減少約281公斤的二氧化碳排放、省下621公斤的穀物飼料與126,702公升的水。亦即7天純素飲食將可以省下超過65公斤碳排、節省150公斤穀物和約三萬公升的水。若一千人參與，將可望減碳超過65公噸、節省150公噸穀物和三千萬公升的水。

「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)紀錄片，是由知名導演詹姆斯.卡麥隆(James Cameron)和阿諾.史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)參與製作的紀錄片，在台灣進行官方授權的三場公益放映。昨(5)日在台北舉辦首映會時，馬拉松國手陳宇璿等4位蔬食7日體驗者與觀眾進行分享。

主辦單位也聯合一間二顧公益行銷平台、大享食育協會、台安醫院、台灣友善動物協會等單位，及野菜鹿鹿、聖結石等網路名人，共同倡議推動永續飲食。同時邀請上百家蔬食餐廳進行「蔬食餐廳大串連」，提供用餐優惠，邀請全民一起來品嚐美味蔬食料理。





「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)。（圖片由里仁公司提供）

「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)。（圖片由里仁公司提供）

「我的肌肉吃蔬菜」(The Game Changers)。（圖片由里仁公司提供）