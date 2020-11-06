【美國總統大選】選票陸續計算中　戰場州川普、拜登支持者零星抗議活動

美國總統川普和民主黨對手拜登的支持者週四在美國各州的投票中心舉行各自的示威活動，投票中心最終的計票結果將決定誰將在未來四年執掌白宮。

自美國人週二前往投票以來，一直有零散、小規模但大都是和平的抗議活動，儘管人們在選前曾擔心緊張情勢可能會變成暴力活動或暴亂。

不過，Facebook FB.O表示，已經撤下一個不斷擴大的組織發的貼文。Facebook稱，支持川普的激進分子發佈了一個帶有暴力言論的貼文，呼籲根據軍事命令部署人員，以保護選舉的公正性。

拜登支持者則打出「每一票都要計算」的標語，對剩餘戰場州進行完整無誤的計票，將顯示拜登已拿到勝選所需的270張選舉人票。

川普陣營高喊「保護投票」進行反擊，與此同時，川普在幾個州法庭對某些選票提出挑戰，比如在大選日之後到達的郵寄選票，他還提出重新計票的要求。

雙方陣營週四都在費城舉行集會遊行，這裡的選務人員還在統計數以千計的郵寄選票，這些選票可能決定拜登和川普誰拿下賓州關鍵的20張選舉人票。

川普支持者揮舞旗幟，高舉「選舉日停止計票」和「抱歉，投票站關門囉」的標語；拜登支持者則在對街的路障後面隨著音樂起舞。

美國各大城市的示威活動情況大致和平、規模也不大，有時只有幾十個人站在市中心舉著標語，因為拜登勝選希望似乎比川普更加篤定一些，不過仍有可能出現任何結果。

紐約市、丹佛、明尼阿波里斯市以及俄勒岡州波特蘭市等城市的警方表示，他們逮捕了一些抗議者，大多是因為妨礙交通或類似的輕罪。