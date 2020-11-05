美國總統大選爭議　川普選民質疑「麥克筆門」 計票臉書稱假消息

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統大選現傳爭議，亞利桑那州部分投給總統川普的票沒有被計入，因其使用名為Sharpie的麥克筆，該事件被取名為「麥克筆門」。

中央社報導，亞利桑那州是這屆總統選舉的必爭之地，傳統上屬於共和黨鐵票區。但美聯社稱民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）在這一州獲得51%選票。保守分子在社群媒體上稱這起事件為「麥克筆門」（Sharpiegate），這些指控可能被利用來破壞選舉結果。

亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）官員告知選民，使用麥克筆並不影響選票；官員還在投票日上傳影片說明此事。

馬里柯帕郡選務局公關主任吉柏森（Megan Gilbertson）說，去年，郡內推出新的計票設備，新設備最適用於Sharpie麥克筆劃記的選票，因為這種筆的墨水最快乾。

昨晚，部分支持川普的亞利桑那州選民開始質疑，使用麥克筆劃記的選票到底有沒有被計入。馬里柯帕郡瑟普萊斯市（Surprise）48歲選民提勒（Andrea Thiele）說，她去投票時，注意到麥克筆，覺得「有蹊蹺」。

她之後在臉書（Facebook）發現一段瘋傳的影片，內容指馬里柯帕郡選務人員拿麥克筆給選民用，結果機器不接受川普選民的票。提勒現在擔心她的票未被計入，並質疑「絕對有舞弊」。

亞利桑那州州務卿霍布斯（Katie Hobbs）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，使用這種筆，沒有計票疑慮。

影片在臉書廣傳後，與臉書合作、專門檢視今年大選相關謠言的事實查核員把影片標註為「假消息」。臉書已禁止標註「#麥克筆門」（#sharpiegate）的標籤；推特（Twitter）發言人也表示，正針對「誤導性宣稱選票無效」的推文加註警語。

有關麥克筆或其他書寫工具及選票的類似謠言，近日也在伊利諾州的芝加哥、密西根州、麻薩諸塞州和康乃狄克州流傳。