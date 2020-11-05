威士忌雞排！週末炸雞俱樂部改造台灣傳統小吃　大人味買醉夜市台北期間限定

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 威士忌雞排配花生捲威士忌冰淇淋一大享受！週末炸雞俱樂部與噶瑪蘭威士忌酒吧合作打造正港大人味買醉夜市「噶瑪蘭小吃部」，推出台味十足調酒與大人專屬經典夜市小吃，自11/6至11/29美味登場。

近期話題爆棚的炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」與屢屢獲得世界威士忌冠軍的金車噶瑪蘭旗下「KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧」推出「噶瑪蘭小吃部KAVALAN MARKET」，延續噶瑪蘭威士忌酒吧呈現台灣在地風情的主題，發想設計酒單及菜單，推出6款限定「熟成風味」與「在地風味」限定調酒，並由「週末炸雞俱樂部」創辦人Jeek Pan操刀設計，共8款經典夜市台式小吃餐點，加入富有花香及草本香氣的「噶瑪蘭珍選No. 2單一麥芽威士忌」入菜，打造專屬於大人的夜市買醉菜單，顛覆台灣傳統小吃既定印象。

「噶瑪蘭威士忌雞排」以最能代表台灣的國民美食雞排加以改良，使用威士忌醃製雞肉，多汁軟嫩，入口散發著淡雅威士忌酒香，「威士忌肉燥拌麵」肉燥類料理靈魂〝醬汁〞，選用威士忌及紹興酒熬煮5小時的滷汁，麵條吸附著醬汁越吃越順口，「花生捲威士忌冰淇淋」將傳統會放入芋頭或花生口味的冰淇淋改以自製噶瑪蘭威士忌冰淇淋，香濃威士忌酒味，美味意猶未盡;與多款威士忌入酒夜市小食「噶瑪蘭威士忌雞排刈包」、「三星蔥花蚵仔煎」、「油蔥醉雞蓋飯」、「豆腐乳雞柳」、「黑白切滷味沙拉」多達8款餐點，噶瑪蘭小吃部要讓你不醉不歸！



三款限定調酒「夜市波霸奶」、「運轉手愛玉冰」、「寶島古島冰」帶來滿滿台灣在地風情。(圖/金車噶瑪蘭威士忌酒吧)

以寶島懷舊古早味飲品及冰品做為發想的「在地風味」三款限定調酒:「夜市波霸奶」以經典台灣手搖珍珠奶茶為概念，使用分子料理手法製作反向晶球取代珍珠，有別於珍珠的Q彈口感，晶球咬下立馬爆汁，使用「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」結合紅玉紅茶與阿里山金萱冷泡茶做為基底，品嚐炭焙、草本香氣與濃濃奶香，打造大人版的珍珠奶茶。

「運轉手愛玉冰」使用「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」結合玉蘭花為基酒，搭配精選台灣在地綠茶與專為台灣市場打造的限定洛綠抹茶手工自製抹茶愛玉，呈現古早懷舊感;想到台灣傳統冰品莫過於李塩楊桃冰，「寶島古早冰」以此為發想，使用「噶瑪蘭琴酒」、自製李塩楊桃濃縮液及融入日產北海道昆布的雪莉酒，引出海島國家獨特香氣，富含酸甜鹹三種滋味，生津止渴。

此外，「熟成風味」三款限定木桶熟成雞尾酒「馬丁尼通寧」、「老朋友通寧」、「曼哈頓高球」各自放置三款不同橡木桶長達20天，加入通寧水及礦沛氣泡水，讓過往酒感較重的調酒，更加順口細緻，三杯分別呈現花香、水果、木質三種代表威士忌與琴酒經典風味，搭配花生威士忌冰淇淋邊喝邊吃，滿足大人的小確幸！

金車噶瑪蘭威士忌酒吧 X 週末炸雞俱樂部

噶瑪蘭小吃部

日期:11/6(五)-11/29(日)

地點:台北市中山區南京東路二段1號2樓(金車噶瑪蘭威士忌酒吧)



三款限定木桶熟成雞尾酒(圖/金車)